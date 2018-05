Prvi korak za obuditev »speče lepotice« ali pojdimo na vlak

23.5.2018 | 18:45

Župani in županje devetih slovenskih občin in Karlovačke županije so danes podpisali dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji regionalne železniške povezave.

Spredaj Gregor Macedoni, Vesna Hajsan-Dolinar in Peter Verlič, v ozadju minister Peter Gašperšič in Alen Gospočić.

Danes bolj speča lepotica, v bodočnosti pa moderna železniška povezava?

Otočec - V hotelu Šport so župani in županje devetih slovenskih občin ter predstavnica Karlovačke županije podpisali dogovor o sodelovanju za revitalizacijo čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-Grosuplje-Trebnje-Novo mesto-Metlika-Karlovac-Zagreb. Kot je bilo slišati ob podpisu, tako pobudo lokalne skupnosti kot sam projekt podpira evropska komisarka za promet Violeta Bulc, današnjega dogodka pa sta se udeležila tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in pa pomočnik hrvaškega ministra za more, promet i infrastrukturu Olega Butkovića Alen Gospočić.

Pred mesecem dni je tovrstno pobudo dal grosupeljski župan Peter Verlič, ki se je z županom občine Škofljica Ivanom Jordanom srečal z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem in vsi so danes zatrdili, da so hitro našli skupni jezik.

»V tej progi se skriva velik potencial, to je kot neka speča lepotica, ki jo moramo obuditi in izkoristiti to regionalno železniško povezavo,« je uvodoma rekel Verlič in nadaljeval, da je proga danes v slabem stanju, brez modernih in elektrificiranih signalnih sistemov, izjemno počasna, saj je na območju Slovenije povprečna hitrost vlaka 40 km/h itd. Cilji skupne pobude so nadgradnja te proge, medernizacija železniških postaj, elektrifikacija in postavitev sodobnih varnostnih naprav, v nadaljevanju pa izkoristiti njene potenciale za industrijo s sodobno logistiko na eni strani ter povečati potniški promet na drugi, za kar bi med Ljubljano in Zagrebom potrebovali desetih novih vlakovnih garnitur.

»Danes podpisujemo prvi pomembni element, potem pa veselo na delo,« je rekel Verlič, z njim pa so se strinjali tudi ostali sogovorniki – s prometnih ministrstev obeh držav so podali podporo obeh vlad in poudarili čezmejno sodelovanje dveh regij, tj. JV Slovenije in Karlovačke županije. V imenu slednje je danes dogovor podpisala namestnica župana Damira Jelića Vesna Hajsan-Dolinar: »Nekoč sem iz Metlike do Ljubljane z vlakom potovala tri ure. Pa danes slišim, da je še vedno tako. To moramo spremeniti in vrniti nazaj sodelovanje regij, kot smo ga imeli pred desetletji, saj smo bili na tem območju vedno tesno povezani.« Koordinator projekta na slovenski strani bo Mestna občina Novo mesto. »Kot je povedal župan Verlič, moramo sedaj oblikovati evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki bo pravna oblika za pogajanja v Bruslju. Če smo do današnjega podpisa prišli v mesecu dni od prve pobude, potem vidimo, da se da,« je izjavil Macedoni.

Obnova regionalnih železniških prog je del strategije naše države do leta 2032, je še povedal minister Gašperšič in dodal, da država kupuje 25 novih vlakov, nekaj tudi električnih, pa dvonadstropnih ipd., saj gre za ekološko manj sporno obliko prometa, izpostavil je nevarnost prometnih nesreč na cestah in gneče. Modernejša železniška infrastruktura na omenjeni relaciji bi omogočila, da bi vlaki potovali s hitrostjo 70 km/h in bili tako bolj konkurenčni osebnim vozilom, Verlič pa je na vprašanje novinarjev o vsaj okvirnih časovnicah odgovoril, da je projekt izvedljiv v petih ali desetih letih.

Dogovor so poleg omenjenih županov podpisali še črnomaljska in semiška županja, Mojca Čemas Stjepanovič in Polona Kambič, metliški župan Darko Zevnik, prvi mož občine Ivančna Gorica Dušan Strnad ter mirnopeški in trebanjski župan, Andrej Kastelic in Alojzij Kastelic.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija