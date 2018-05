Volitve'18: GAS za vzpostavitev pogojev za razvoj in uspešno delovanje gospodarstva

24.5.2018 | 08:00

Prestavitev kandidatov GAS- Gospodarsko aktivne stranke v 6. volilni enoti (Foto: GAS)

Spodnja Slivnica - V kulturnem domu v Spodnji Slivnici v občini Grosuplje so se nedavno predstavili dolenjski kandidati GAS-Gospodarsko Aktivna Stranka na skorajšnjih parlamentarnih volitvah.

Mag. Jože Kobe, ki je vodil številne EU infrastrukturne projekte, med drugim tudi projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke«, se bo potegoval za poslanca na listi GAS v obeh novomeških okrajih, Janez Murn v belokranjskem okraju, Drago Papeš v trebanjskem, predsednik Slovenske zveze tajskega boksa Iztok Vorkapić v krškem in brežiškem, Brane Vovko v sevniškem, Alenka Papež v laškem in hrastniškem, Irena Štangelj Pavlakovič v trboveljskem in Mihaela Turk v okraju Zagorje ob Savi.

Kot so sporočili iz stranke, se bodo kandidati zavzemali za vzpostavitev pogojev za razvoj in uspešno delovanje gospodarstva kot osnovnega generatorja razvoja družbe in blagostanja ter kakovostnega življenja vseh generacij državljanov ne glede na ideološka, politična, verska in druga prepričanja. Cilj zakonodajnih sprememb, za katere si bo prizadevala GAS, je doseganje pozitivnega gospodarskega rezultata družbe kot celote in zagotavljanje enakih možnosti vsem državljanom za participiranje pri gospodarskih dosežkih.

Stranka bo namenjala posebno pozornost optimizaciji porabe davkoplačevalskega denarja ter učinkovitemu delovanju celotnega sektorja državnih in javnih služb v dobrobit vseh državljanov RS pa tudi ustvarjanju optimalnih pogojev za bivanje in delo mlajše generacije ter demarginalizacijo starejših generacij, so še dodali.

Alojz Kovšca, predsednik stranke GAS, je ob tem poudaril, da skladno s temeljnimi opredelitvami stranka ne identificira političnih nasprotnikov, temveč je usmerjena v sodelovanje z vsemi in z vsakomur, ki na političnem področju delujejo v smeri podpore učinkovitemu gospodarstvu in socialno pravični družbi.

jože Program stranke je meni osebno načelen in edinstven s svojim sporočilom ter neobremenjen s preteklostjo, dogmo, verskimi, in ostalimi razlikovanji med državljani Slo. Učinkovito gospodarstvo in socialno pravična družba. To potrebujemo! Jaz sem ZA. Moj glas bo za GAS - definitivno.!

Peter Mislim, da boste hudiču rep spipali.