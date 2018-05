Danes brez elektrike

24.5.2018 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu Majer, Ločka.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU .

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Rakovnik med 6.00 in 8.00 in med 13.30 in 15.0 uro ter na območju TP Slovenska vas in Uprom-Šoko med 6.00 in 7.00 in med 14.00 in 15.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gornje Pijavško izvod desno proti Sevnici med 10. in 11. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Valvazorjeva Krško izvod Pod Goro 2A, 2B med 8. in 10. uro, na območju TP Grič Leskovec izvod Kržan med 10. in 12. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Okljukova gora izvod smer Sromlje med 8. in 12. uro.

M. K.