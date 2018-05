Kako ločujejo odpadke stanovalci ul. Slavka Gruma?

24.5.2018 | 10:00

Novo mesto - Poročali smo o nedavni akciji trebanjskega komunalnega podjetja, ki je na Sokolski ulici na Mirni skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom za Mirnsko in Temenško dolino prvič izvedlo akcijo, s katero so na skupnih zbiralnicah pri večstanovanjskih objektih pregledali, kako dosledni so ljudje pri ločevanju odpadkov. Podobno akcijo je včeraj popoldne novomeška komunala izvedla na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu.

»V podjetju si prizadevamo izboljšati ločevanje odpadkov, ki jih zbiramo na območju osmih občin. V mesecu maju smo pričeli z akcijo pregleda vsebine zabojnikov za odpadke. Akcijo pregleda pravilnega ločevanja bomo izvedli v posameznih naseljih v vseh občinah ob prisotnosti medobčinskega inšpektorata,« so ob tem sporočili iz Komunale Novo mesto in nadaljevali, da je akcija predvsem namenjena ozaveščanju pravilnosti ločevanja odpadkov vseh občanov, »pri čemer bomo ocenili pravilnost ločevanja odpadkov in vam podali dodatne informacije o ločevanju odpadkov«

In kakšne so včerajšnje ugotovitve? Pri pregledu zabojnikov za ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki) – zelen pokrov na Ulici Slavka Gruma so ugotovili, da je ta vseboval okoli 85 odst. nepravilno odloženih odpadkov oz. surovin, ki jih je mogoče izločiti kot embalažo: šlo je za kartonsko embalažo mleka, sokov in omak, plastične vrečke, plastenke pijač, jogurtov, čistil in ostalo plastično embalažo, konzerve, pločevinke … Med mešanimi odpadki so torej našli veliko takih, ki so primerni za nadaljnjo obdelavo, zato sodijo med embalažo.

»Pomembno pri teh odpadkih je, da je embalaža brez vsebine, torej brez ostankov hrane in tekočin. Embalaže ni nujno potrebno oprati, je pa to priporočljivo že zaradi preprečitve smradu,« so še opozorili iz komunale.

Med mešanimi odpadki so našli tudi bananine, jabolčne, krompirjeve olupke, ostanke zelenjave ipd., ki seveda sodijo v zabojnik za biološke odpadke ali kompostnik.

Tovrstno spremljanje in izvajanje kontrol bodo nadaljevali, so še opozorili, in sicer na območju MO Novo mesto, občin Mirna Peč, Žužemberk, Straža, Dolenjske in Šmarješke Toplice, Škocjan in Šentjernej.

M. M., Foto: Komunala Novo mesto

Galerija







starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni Meščan Dajte raje bolj redno odvažat odpadke sedaj ko bo poletje da ne bo smrdelo tako kakor v kakšni bukarešti namesto da izvajate take akcije. 1h nazaj Oceni Mojc Komunala placujemo tako drago poloznice pa naj vam se sortiramo odpadke haha poiscite si delavce pa naj locujejo za placo. Mi bomo pa poloznice vseeno placali. Druge nam ni....eni bido pa vsah plaçano dobilu za locevanje. 11m nazaj Oceni Jan Kdor nima toliko kulture in ekoloske osvescnosti, da niti osnovnih odpadko ne locuje naj placa kazen. Se prenizke so. Ali naj jih pa v stanovanju trajno hrani. Preglej samo prijavljene komentatorje