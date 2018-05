Kdo bo plačal prevoz otrok v šolo?

Osrednja tema včerajšnje seje šentrupertskih svetnikov so bili šolski prevozi. (Foto: R. N.)

Nov pravilnik je predstavila Danica Grandovec (v sredini).

Šentrupert - Šentrupertski občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v občini, s katerim si želijo rešiti vprašanja glede prevozov izven matičnega šolskega okoliša in v primerih, ko občina ne more zagotoviti organiziranega prevoza otrok, bodisi zaradi odročnega kraja, nevarnega dostopa, premalo upravičencev na relaciji in podobno.

Pravilnik določa način in postopke organiziranja šolskih prevozov za učence osnovne šole na območju občine, upravičence do brezplačnega prevoza in upravičence do povračila stroškov prevoza, območje zagotavljanja prevozov, postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza, določitev višine zneska povračila stroškov prevoza in način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov prevoza. Danica Grandovec, ki je v občinski upravi zadolžena za družbene dejavnosti, je pojasnila, da so morali zaradi zakonskih podlag in dosedanje prakse organizacijo brezplačnih šolskih prevozov in povračil stroškov prevoza bolj podrobno definirati in urediti v samostojnem pravilniku.

Na seji so izpostavili primer Zabukovja, od koder nekaj otrok hodi v drug šolski okoliš in celo v drugo občino, in sicer v šolo na Mirni, občina pa po sklenjenem dogovoru Mirni plačuje stroške prevoza, ki na leto znašajo okoli 10.000 evrov. Občina od tam zagotavlja tudi prevoz otrok v šentrupertsko osnovno šolo. A novi pravilnik določa, da če je prevoz v bližini naselja prebivališča organiziran do šole v matičnem šolskem okolišu in ga učenec ne uporablja, ker so se starši odločili, da bo obiskoval šolo v drugem šolskem okolišu, uveljavljanje pravice do prevoza oziroma povračila stroškov prevoza ni možno. Občina tako prevoz otrok enajstih otrok iz Zabukovja in dveh iz Trstenika na Mirno ne bo več plačevala.

Po mnenju občine bi morala stroške prevoza pokriti občina Mirna, a kot je bilo sinoči slišati na seji, se z njo ne uspejo dogovoriti. Svetnica Karmen Ramovš je na začetku seje predlagala, da se točka umakne z dnevnega reda seja in da se skuša doseči dogovor z občino Mirna, pravilnik pa se nato sprejme na naslednji seji. Pojasnila je še, da od tam otroci že od petdesetega leta prejšnjega stoletja hodijo v šolo na Mirni, ki je bližje kot šola v Šentrupertu. Izrazila je pomislek, kaj se bo zgodilo, če Mirna ne bo pokrila stroškov prevoza iz Zabukovja. »Otroci peš po tisti cesti do šole ne morejo hoditi, ker gre mimo dnevno dvajset do trideset tovornjakov. Da pošljemo otroka peš po takšni cesti, se bo prej kot v enem mesecu zgodila nesreča,« je opozorila.

A večina svetnikov se ni odločila za umik točke, ker so bili mnenja, da se s tem pravilnikom postavljajo jasna merila. Nekateri so bili mnenja, da je interes vsake šole, da jo obiskuje čim več otrok in da bi morala občina, v kateri se nahaja, poskrbeti za prevoz teh učencev. Grandovčeva je ob tem dodala, da je takšen pravilnik praksa tudi po drugih občinah, kjer se ne uspejo dogovoriti, kdo bo plačeval stroške prevoza, ko se otroci vozijo v drug šolski okoliš.

Občinski svet Občine Šentrupert je včeraj med drugim sprejel še pravilnik o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini, seznanil pa se je tudi z letnima poročiloma o delu Dežele kozolcev in Zavoda Dežela kozolcev.

