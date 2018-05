Voznica s ceste, otrok na kolesu pa padel in se huje poškodoval

24.5.2018 | 11:05

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V., arhiv DL)

Šentjernejski policisti so bili sinoči nekaj po 21. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti v Starem Sejmišču. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi 20-letna voznica avtomobila vozila po lokalni cesti, ko je iz nasprotne smeri pripeljal otrok na kolesu. Voznica je v izogib trčenju zapeljala s ceste, otrok pa je padel in se huje poškodoval. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pijani razgrajali, eden na hladno

Okoli 23. ure so novomeške policiste poklicali na pomoč iz lokala v Novem mestu, kjer naj bi se nahajalo več pijanih kršiteljev, ki so kršili javni red in mir. Tudi po prihodu policistov se kršitelji niso pomirili in niso upoštevali ukazov policistov. Eden od njih je udaril gosta lokala, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi prepiranja, pretepanja, nedostojnega vedenja in neupoštevanja ukazov, mu bodo izdali plačilni nalog. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin in bodo po zaključenem postopku zaradi kršitev izdali plačilne naloge tudi ostalim kršiteljem.

Prijeli pet ilegalcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj na območju Obrežja, Slovenske vasi in Preloke izsledili in prijeli pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljana Irana so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, štirje tujci pa so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom.

J. A.