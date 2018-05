Tokrat je šlo gladko, zdaj pa le še finale

24.5.2018 | 11:50

Po dolgem času je za Krko zaigral tudi 47-letni Neven Karković. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko so novomeški igralci namiznega tenisa na prvi polfinalni tekmi prve slovenske namiznoteniške lige v Puconcih presenetljivo tesno s 5:3 premagali tamkajšnjo Kemo, je šlo sinoči na drugi tekmi, na katero so Pucončani prišli brez svojega najboljšega igralca, Ropoše, v Novem mestu bistveno lažje. V prvih dveh dvobojih sta Peter Hribar in Tilen Cvetko s 3:0 ugnala Norčiča in Zelka, v nadaljevanju pa je po daljšem času nastopil tudi trener Neven Karković, ki je s 3:1 premagal Pelcarja, na drugi mizici pa je z istim izidom Cvetko ugnal Norčiča in Krka je že vodila s 4:0. Zadnjo točko za 5:0 je z zmago nad Pelcarjem s 3:1 prispeval Hribar.

Krka se je tako že uvrstila v finale, kjer se bo v boju za peti zaporedni naslov državnih prvakov srečala z zmagovalcem sobotnega tretjega dvoboja med Inter Discontom in Mariborom. Na vprašanje, koga si krkaši želijo v finalu, je predsednik NTK Krka Tomaž Kralj dejal: »Obe ekipi imata dobre igralce in čaka nas res težka tekma, tako da je za nas vseeno, kdo pride v finale. Danes so bili naši navijači fantastični, upam, da nas v zaključku – tako kot pred letom dni, ko je dvorana pokala po šivih - pride bodrit še več. Prva tekma bo 30. maja, druga pa 2. junija.«

I. Vidmar

