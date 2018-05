Paznike naj bi žalil, brcal, jim grozil, enega celo polil z mlekom

Stephen Casiraghi je v Novo mesto prišel z vlakom

Novo mesto - Razvpiti Stephen Casiraghi, ki je zaradi kriminalnih dejanj v zaporih preživel večino svojega odraslega življenja (najbolj znan je zaradi izživljanja na avtoštoparko), je od decembra lani na prostosti. A zaradi dogajanja v zaporu na Dobu se je včeraj moral zglasiti na novomeškem okrožnem sodišču.

Sodnica Mojca Hode je združila tri obtožnice, ki se nanašajo na podobna kazniva dejanja – grožnje in napade na pravosodne policiste.

Casiraghi, ki se bo v tem letu srečal z Abrahamom, je na obravnavo malo zamudil, saj je na Dolenjsko prispel z vlakom.

PAZNIKA POLIL Z MLEKOM

Najprej je tožilec Igor Vertuš predstavil očitke. Eden se nanaša na dogodek, ki se je zgodil maja 2012, takrat naj bi med zajtrkom na enega od paznikov zlil skodelico mleka, po tistem so ga spravili v poseben prostor in tam naj bi pravosodne policiste žalil in jim še grozil.

Drugi dogodek, ki se je znašel v obtožnici, naj bi se zgodil dobro leto pozneje. Z avtomobilom sta ga pravosodna policista pripeljala v zapor, on pa naj bi ju začel zmerjati v stilu »pičke dolenjske« in da bosta že videla, kako bo zadeve uredil, ko bo prišel na prostost, takrat naj bi ju tudi popljuval.

Tretji obračun s pravosodnimi policisti naj bi se zgodil oktobra 2014, in sicer v prostoru za osebne preglede. »Da bi preprečil osebni pregled, je z roko segel v hlače in ven potegnil zavitek z neznano snovjo ter ga odnesel k ustom. Pravosodni policist mu je to hotel preprečiti, zato ga je prijel za roko, obtoženi pa je začel kričati, brcati, vlekel je policistove roko k ustom, da bi ga ugriznil,« je rekel Vertuš in dodal, da je policista brcnil v nogo, ko sta na pomoč prišla še dva paznika, ju je grizel in brcal.

Posvet z odvetnikom Tomažem Toldijem

"ZANIKAM, DA BI KOMURKOLI RESNO GROZIL!"

Na vse obtožbe je Casiraghi odgovoril, da so zmotne, napačne in ne prikazujejo dejanskega stanja, »Zanikam, da bi komurkoli resno grozil, kvečjemu so oni grozili meni in grdo ravnali z mano. V nikogar nisem zlil mleka, lahko pogledamo posnetek,« je trdil in dodal, da so ga obtožili samo zato, ker jo to ravno on, Stephen Casiraghi.

»Če bi proti vsem vlagali tožbe tako, kot jih proti meni, bi bila polovica državljanov na sodišču. Po Dolenjskem nisem nobenih kaznivih dejanj delal, niti prekrška ne in to mora sodišče upoštevati!«

V zvezi z obtožbo iz leta 2013 je povedal, da sta ga pravosodna policista v avtomobilu peljala vklenjenega, lisice na rokah in nogah naj bi tako zategnila, da ga je bolelo. Poleg tega ga je tiščalo na stranišče, vendar njegove prošnje, naj ustavita, da bo šel na potrebo, naj ne bi upoštevala.

V okviru brezplačne pravne pomoči Casiraghija zastopa odvetnik Tomaž Toldi. Na fotografiji je poleg njega odvetniška kandidatka Cyndi Ovsec.

Ko ga je njegov odvetnik Tomaž Toldi vprašal, če je imel tudi po drugih zaporih težave s pazniki, je odgovoril: »V Ljubljani nisem imel nobenih sporov in tudi ovadb niso vlagali proti meni.«

Tričlanski senat bo pred razsodbo zaslišal precej prič, včeraj je dogodke opisalo sedem paznikov (verjetno ni treba posebej opozarjati, da so bile njihove zgodbe precej drugačne kot obtoženčeve), v prihodnje naj bi jih zaslišali še deset.

Tekst in foto: Janja Ambrožič