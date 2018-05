Cesto postopoma prenavljali tri leta

24.5.2018 | 14:00

Na Senovem je bilo včeraj slovesno. (Foto: Občina Krško)

Krško, Senovo - Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik sveta krajevne skupnosti Senovo Vlado Grahovac sta včeraj popoldan simbolično s prerezom traku odprla prenovljen odsek ceste Senovo – Reštanj – Belo. Vrednost obnove, ki je sicer potekala v treh fazah vse od leta 2016, znaša 587.000 evrov, od tega je 80.000 evrov prispevala KS Senovo, preostalo pa občina, so sporočili iz krške občinske uprave.

V letu 2016 je bil obnovljen prvi odsek te ceste, v lani pa nadaljnjih 200 metrov te ceste in križišče pri odcepu za Reštanj, v sklopu katerega so zgradili pločnik, oporne zidove, javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, razširili cestišče in uredili novo avtobusno postajališče. Letos so obnovili še zadnji odsek ceste v dolžini 340 metrov, vključno s pločnikom, javno razsvetljavo ter odvodnjavanjem meteornih in zalednih voda.

Krajšo slovesnost ob odprtju so s pesmijo in plesom popestrili Janja Kožar na harmoniki ter folklorna in plesna skupina OŠ XIV. divizije Senovo, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.

