Medalja za zasluge tudi zakoncema Horjak

24.5.2018 | 15:00

Prejemniki državnih odlikovanj s predsednikom Borutom Pahorjem (Foto: Tamino Petelinšek/STA)

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je danes z zlatim redom za zasluge odlikoval igralca Borisa Cavazzo za izjemen ustvarjalni opus, medalje za zasluge pa je podelil Mihaelu in Jelici Horjak za življenjsko delo pri ohranjanju narave v Kočevskem Rogu in promocijo Kočevskega, skladatelju Avgustu Ipavcu za izjemne glasbene stvaritve in promocijo slovenske kulture v tujini ter predsedniku Kulturnega doma v Gorici Igorju Komelu za uspešno uveljavljanje kulturnega doma in ustvarjanje prostora za povezovanje in sodelovanje med narodi in kulturami.

»Zakonca Horjak sta prava ambasadorja narave na Kočevskem. V lovskem revirju Grintovec sredi Kočevskega Roga že nekaj desetletij nadaljujeta tamkajšnjo visoko strokovno naravovarstveno tradicijo, ki ima ugled tudi v evropskem merilu. Sta ljubitelja, poznavalca in sooblikovalca okolja, v katerem živita in delata. Zavedata se neprecenljivosti kočevskih gozdov, ki kot nekakšen zaščitni ovoj ustvarjajo ustrezne razmere za gensko zakladnico in pestrost ekoloških podsistemov.

Naravovarstveni nadzornik Mihael Horjak je leta 1988 nastopil službo kot poklicni revirski lovski čuvaj v 5.000 ha velikem najvišjem revirju v Rogu, sredi nepreglednih gozdov. Že takrat se je zavedal, da je kočevska narava lahko vzor in vseučilišče za vzdržni razvoj in trajno sožitje ljudi in narave. Odločil se je, da bo po načelih trajnostne rabe narave in varstva divjadi postopoma zgradil vzoren lovski revir z najboljšimi razmerami za varstvo in gojitev divjadi. Kot lovsko izkušen, strokovno razgledan, inovativen in spreten delavec je vztrajno povečeval njen stalež. Delo z vsakodnevnimi dopolnilnimi krmljenji, da bi divjad zadrževal v gozdovih in preprečeval povzročanje škode, je bilo garaško. Z velikimi napori sta s soprogo Jelico postavila 50 novih lovskih prež, tri samodejna krmišča za divje prašiče, eno najbolj obiskanih krmišč za medvede, zgradila vodotesno napajališče za divjad, zagotavljala hrano. Brez predaha in z velikim trudom sta skrbela za krmišča, pasišča in zimsko krmljenje.

Rezultati njunih prizadevanj so kmalu postali opazni. Njuna lovska koča je postala zbirališče raziskovalcev, biologov, gozdarjev in ekologov, zapuščena logarnica pa prijazen dom za lovske goste, ki so dober glas ponesli široko v svet. Pod vodstvom Mihaela Horjaka so odlovljene medvede naselili tudi v druge evropske države. Ves čas sta tesno sodelovala tudi z lovsko zvezo in zavodom za gozdove, še posebej pri izobraževanju gozdarjev.

Zakonca Horjak sta s svojim dolgoletnim požrtvovalnim delom uspela uspešno uravnavati ekosistemska ravnovesja v prvinski divjini slovenske naravne dediščine. Za njun prispevek k ohranjanju naravnega bisera, na katerega smo lahko ponosni, jima je država iskreno hvaležna,« piše v utemeljitvi.

M. Ž.