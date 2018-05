Razstava o evropskem ekspresionizmu

24.5.2018 | 19:00

Kustosa razstave sta Goran Milovanović (desno na današnji novinarski konferenci) in Robert Simonišek. (Foto: M. L.)

France Kralj, Smrt Genija, 1921 (Foto Boris Gaberščik, fotodokumentacija GBJ)

Mednarodna razstava del nemških, čeških in slovenskih ekspresionistov je prvi poskus umeščanja slovenskega ekspresionizma v srednjeevropski prostor. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac bodo jutri ob 19. uri odprli razstavo Obrazi ekspresionizma/Odtisi duha.

Razstavo bo odprl minister za kulturo Anton Peršak, slavnostna govornica bo češka veleposlanica v Sloveniji Věra Zemanová.

Kot sta na današnji novinarski konferenci povedala kustosa razstave direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović in Robert Simonišek, so izbrali dela slovenskih, nemških in čeških avtorjev in jih razvrstili po motiviki.

Razstava temelji na likovnih delih, ki jih je desetletja zbirala Galerija Božidar Jakac in s tem postala žarišče slovenskega ekspresionizma. Tako so na njej zastopane predvsem stalne zbirke Franceta in Toneta Kralja ter Božidarja Jakca, k najpomembnejšim avtorjem na razstavi je treba prišteti še imena Veno Pilon ter Nande in Drago Vidmar. Razstavljena so tudi slikarska, grafična in kiparska dela drugih slovenskih predstavnikov ekspresionizma.

Od nemških avtorjev so zastopani Käthe Kollwitz in člani skupine Most Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff in Max Pechstein. Iz češke zbirke so na razstavo uvrstili člane skupine Osmerica, kot so Emil Filla, Bohumil Kubišta.

Razstavo je Galerija Božidar Jakac pripravila v sodelovanju s češkim muzejem GASK - Galerie Středočeského kraje iz Kutne Hore. Poleg del iz zbirk kostanjeviške galerije in češkega muzeja tokratni izbor vključuje tudi dela iz nemških Institut für Auslandsbeziehungen iz Stuttgarta, Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen iz Dresdena in Kunstforum Ostdeutsche Galerie iz Regensburga. Razstava zajema tudi dela Moderne galerije, Muzeja novejše zgodovine Slovenije, zagrebške Nacionalne in vseučiliščne knjižnice, Pilonove galerije, Umetnostne galerije Maribor ter zasebnih zbirk.

Ob razstavi, ki bo na ogled do 20. septembra in prinaša približno 180 del več kot tridesetih avtorjev, so izdali tudi obsežen katalog v slovenskem in nemškem jeziku.

M. L.