V petih letih do kolesarske povezave od Ljubljane do Dolenjskih Toplic

24.5.2018 | 20:00

Župani so s podpisom dogovora storili prvi korak k uresničitvi kolesarske povezave od Ljubljane do Dolenjskih Toplic.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič

Podpis pogodbe

Zagradec - Župani občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice so danes z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem podpisali dogovor o sodelovanju pri izgradnji kolesarske povezave, ki so jo poimenovali 4P - prijetna pot prijateljstva in povezovanja. Ljubitelji kolesarjenja se bodo lahko v prihodnosti zapeljali po približno petdeset kilometrov dolgi kolesarskih poti, ki bo vodila od Ljubljane, mimo Škofljice do Dolenjskih Toplic.

S podpisom dogovora je bil storjen prvi korak k uresničitvi omenjene kolesarke povezave, naslednji pa je izdelava investicijske dokumentacije, uvrstitev projekta v državni proračun, sledi izdelava projektne dokumentacije, odkup zemljišč in izgradnja, je dejal Aleš Gedrih, vodja investicijskega projekta kolesarskih povezav. Na vprašanje, kdaj bi lahko prišlo do izvedbe te kolesarske poti, Gedrih odgovarja, da jo načrtujejo v naslednjih petih letih. Kakšen bo natančen potek trase, bo znano, ko bo izdelana ustrezna dokumentacija. »Ta bo izdelana naslednje leto,« dodaja Gedrih.

Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste na direkciji RS za infrastrukturo pravi, da načrtujejo, da bo šla trasa večinoma po že obstoječih cestah in poteh, kjer promet ni tako zgoščen, ponekod pa bodo odseke zgradili na novo. Po njegovih besedah želijo kolesarske poti odmakniti od najbolj obremenjenih cest, kajti poudarek je, da v kraj pritegnejo turiste. Willenpart je še dodal, da je država približno tri tedne nazaj izdala pravilnik o državnem kolesarskem omrežju, ki bo pripomogel k hitrejši gradnji kolesarskih poti.

»Za občino Žužemberk je projekt velikega pomena, saj bomo s kolesarskimi potmi povezani tako proti Ljubljani kot tudi v smeri Bele krajine. S projektom bomo kolesarjem zagotovili večjo varnost in jih umaknili z obstoječih, nevarnejših regionalnih cest. S kolesarsko potjo bomo obenem zagotovili boljšo, lepšo in prijetnejšo obliko rekreacije v naravi,« je povedal župan občine Žužemberk Franc Škufca. Samo v občini Žužemberk bodo uredili od 15 do 17 kilometrov poti za kolesarje, ki jih nameravajo speljati po že vrisanih stranskih poteh.

Minister je ob današnjem podpisu poudaril, da država daje poseben poudarek razvoju kolesarskih povezav. »V tekoči finančni perspektivi je predvidenih 250 milijonov evrov investicij v kolesarske povezave. Samo v letošnjem proračunu je rezerviranih 18 milijonov evrov,« je dejal Gašperšič. Do leta 2023 bodo zgradili mrežo skupaj več kot 1.000 kilometrov državnih in regionalnih kolesarskih poti. »Ustvarili bomo mrežo, ki je pomembna tudi za razvoj turizma. Kjerkoli so možnosti za kolesarjenje, je privlačno za turiste,« pravi minister.

Besedilo in fotografije: R. N.

