Pomoč s helikopterjem; v hiši našli mrtvo osebo

24.5.2018 | 18:10

Ilustrativna fotografija

Danes ob 13.11 je ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala obolelo osebo iz ZD Metlika na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Ob 14.47 pa so gasilci PGD Črnomelj v Dobličah, občina Črnomelj, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili vstop policistom in ekipi nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj. V hiši je bila mrtva oseba, so sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.

R. N.