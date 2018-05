Med vožnjo zagorel avto

25.5.2018 | 07:00

Davi ob 5.34 uri je na cesti Semič-Novo mesto pri naselju Rožni Dol, občina Semič, zagorelo osebno vozilo. Požar na vozilu je še pred prihodom gasilcev PGD Rožni Dol in Semič začel gasiti lastnik. Gasilci so ogenj dokončno pogasili in odklopili akumulator.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Zabukovje, da bo danes motena oskrba s pitno vodo predvidoma med 8. in 12. uro, zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Ponekod brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Blatno 2 izvod Pišece med 10. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brunška gora med 7.30 in 11. uro ter Vrhovo med 11.15 in 14.45 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Ardro izvod Ardro med 8. in 11. uro ter Bučerca med 8. in 14. uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.