Vsa šola je raziskovala

25.5.2018 | 12:05

Letošnje šolsko leto so na OŠ Drska vsi raziskovali.

Novo mesto - Ob 5. obletnici Rastoče knjige na OŠ Drska so včeraj povabili na zanimivo prireditev, na kateri so učenci in učitelji šole pokazali, kaj so - poleg klasičnega poučevanja in učenja - še počeli vse šolsko leto. Raziskovali so in prav raziskovanje je rdeča nit nove, že četrte, knjige projekta Rastoča knjiga, ki jo tokrat zaradi obsežnosti gradiva spremlja tudi zgoščenka.

Raziskovanje je po besedah ravnateljice Nevenke Kulovec spodbuda za novo rast in razvoj. Raziskovanje je povezano z razmišljanjem, odkrivanjem, branjem, preverjanjem praktičnih znanj v praksi, kot raziskovalec se mlad človek uči biti kreativen, samoiniciativen, natančen, vztrajen, delaven, vse to pa so vrednote, ki jih šola želi širiti.

V projektu raziskovanja je sodelovala vsa šola, vsi učenci in strokovni delavci, a pri tem so navezali stike tudi z lokalnim okoljem. Učenci so obiskali razna podjetja in njihove razvojne centre, se pogovarjali z raziskovalci, izpeljali veliko poskusov in malih raziskovalnih nalog, posebno doživetje pa je bil obisk Hiše eksperimentov, ki je šolo za en dan spremenil v center raziskovanja.

Zahvala ravnateljice Nevenke Kulovec dr. Jožetu Gričarju. Prireditve se je udeležil tudi "oče" Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič.

Nad delom šole je bil navdušen slavnostni govornik na prireditvi dr. Jože Gričar, častni občan Mestne občine Novo mesto, ki je dejal: »Veselje je videti šolo, kot je vaša, kjer se veliko raziskuje - kot je videti iz nove knjige, na veliko področjih in v različnih smereh. Raziskujete vsi, učenci in učitelji, in to je fantastično. Te energije se ne da kupiti, ustvarjajo jo ljudje, ali pa je ni.« Gričar je mlade še spodbudil, da bodo s takim načinom dela v življenju gotovo uspešni: »Ustvarjate nov svet in temu svetu boste znali tudi nekaj dati.«

Podelitev priznanj za uspešno delo.

Da raziskovanje in vedno novo učenje žene človeka v življenju naprej, je v nagovoru poudaril novomeški župan Gregor Macedoni. »Vesel sem, da ste na šoli posvojili Rastočo knjigo,« je še dodal.

Na prireditvi, ki so jo poimenovali tudi Nagradimo uspeh, pa so podelili še priznanja učencem od 5. do 9. razreda, ki so se v letošnjem šolskem letu izkazali na raznih področjih. Posebno priznanje je prejela skupina podjetnikov za odlične uspehe na Podjetniških izzivih Dolenjske.

Dogodek je popestril nastop starejšega otroškega pevskega zbora, ki ga je pri nekaj pesmih spremljala tamburaška skupina Folklornega društva Kres iz Novega mesta, ter mladi recitatorji in plesalci.

Besedilo in foto: L. Markelj

