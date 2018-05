Slakov in Pavčkov muzej bo vrata odprl v oktobru

Prostori v osrednjem pritličnem delu stare šole bodo kmalu nared za postavitev prve stalne zbirke. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Stara mirnopeška osnovna šola bo kmalu znova polna življenja. V osrednjem delu pritličja bo domača občina predvidoma v prvem tednu oktobra odprla muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, v katerem bodo na okoli 800 kvadratnih metrih stalne zbirke poleg mojstra diatonične harmonike postopoma dobili še mojster pisane besede in ostali znani Mirnopečani.

Urejanje skupnih prostorov vseh zbirk in prostorov postavitve prve zbirke – spominske zbirke Lojzeta Slaka se namreč bliža h koncu, po besedah vodje projekta Nataše Rupnik iz občinske uprave pa je Zdravstveni dom Novo mesto v delu šole začel tudi z urejanjem splošne zdravstvene ambulante.

»Trenutno potekajo zaključna dela ureditve objekta, to je zaključevanje vodovodnega sistema in prezračevanja, fina električna inštalacija in oprema, zamenjava vrat, postavitve pregradnih sten in polaganje keramike, porušili pa smo že nekdanjo kotlovnico in garažo. Temu bo sledila dobava in montaža notranje opreme ter celostna zunanja ureditev objekta - zunanja ureditev celotne stavbe, vključno z upravnim delom, fasada in zamenjava celotne strehe,« je opisala.

Razlog za nekoliko počasnejše izvajanje del v prvem trimesečju letošnjega leta kot je bilo načrtovano je bil poleg mraza tudi zamenjava lastnika podjetja As- Primus iz Cerknice, ki izvaja obnovo, vendar naj bi po besedah novega lastnika, kot je dejala Rupnikova, s svojimi podizvajalci dorekel vse potrebno, da se lahko dela nemoteno nadaljujejo.

Vsebinsko zasnovo razstave pripravljajo z Dolenjskim muzejem in družino Slak, ki je zagotovila tudi vse razstavne eksponate, začeli pa jo bodo postavljati takoj, ko bodo zaključili z ureditvijo prostorov. Postavitev razstave sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Evropa investira v podeželje. »Naj dodam, da se bo ohranila spominska zbirka Toneta Pavčka v Šentjuriju v Pavčkovem domu za vse obiskovalce rojstnega kraja pesnika. V njem vsako leto beležimo 2300 do 2500 obiskov, od tega je dobro polovico obiskov predstavljajo šole, ostalo pa so društva, predvsem upokojenska in pohodniška, različni zavodi in organizacije, podjetja, veliko pa je tudi manjših skupin in posameznikov,« je pojasnila Rupnikova.

