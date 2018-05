Avtobusno postajališče bo tudi v središču naselja

25.5.2018 | 12:45

Na zboru krajanov so največ časa porabili za razpravo o gradnji ceste.

Gradac v Beli krajini - Včeraj zvečer so pripravili v tukajšnjem kulturnem domu zbor krajanov. Na njem so pregledali delo v preteklem letu in si ga zastavili za letošnje, v katerem predvidevajo, da bodo imeli za slabih 59.000 evrov odhodkov. Kot je povedal predsednik sveta krajevne skupnosti Gradac Milan Žunič, bodo največ denarja porabili za vzdrževanje lokalnih cest, obnovo strehe na kulturnem domu in urejanje pokopališča v Kloštru.

Jasmina Kolbezen je predstavila brezplačne izobraževalne programe na Zavodu za izobraževanje in kulturo. Največ časa pa so namenili gradnji ceste in spremljajoče infrastrukture skozi Gradac. Naložba bo veljala 1,8 milijona evrov, zaključena pa naj bi bila marca prihodnje leto. Irena Švajger z občinske uprave je pozvala vse krajane, da sproti sporočajo težave, na katere bodo naleteli pri gradnji in da jih tudi sproti rešujejo. Nekateri so potožil, da nimajo dovolj informacij, a je župan Darko Zevnik pojasnil, da so imeli dvakrat predstavitev projekta, vse potrebne informacije je mogoče dobiti na občini, res pa je, da niso hodili od vrat do vrat in seznanjali ljudi.

Glede avtobusnega obračališča je župan povedal, da ga bodo zgradili kilometer iz centra kraja, ker so se v parku v središču Gradca, kjer je bilo prvotno predvideno, pojavile težave glede lastništva. Ta zemlja je bila nekdaj last agrarne skupnosti, v kateri je bilo 81 lastnikov. Po denacionalizaciji v začetku tega tisočletja bi morali lastniki speljati dedne postopke, a jim tega ni nihče povedal. Bo pa Direkcija RS za infrastrukturo dala soglasje, da bo v središču Gradca avtobusno postajališče na cestišču, potniki pa bodo vstopali in izstopali s pločnika oz. nanj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

