Voznik šolskega avtobusa že zjutraj pijan

25.5.2018 | 09:20

Ponekod (tudi v Občini Ivančna Gorica) so za voznike šolskih avtobusov uvedi alkoholne ključavnice, kar pomeni, da mora šofer najprej pihniti v posebno napravo, in če ta zazna alkohol, se motor ne prižge. (Foto: J. A., arhiv DL)

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v torek na območju PU Novo mesto izvajali poostren nadzor nad prevozi šolskih otrok v cestnem prometu. Ob 7.30 uri so v Škocjanu kontrolirali voznika avtobusa, ki je prevažal šolske otroke. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus z indikatorjem alkohola, ki je pokazal rezultat 0,29 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog v znesku 300 evrov in 4 kazenske točke.

Dodano ob 11.15

ŠOLA URADNEGA OBVESTILA PREVOZNIKA NI DOBILA

V zvezi z dogodkom smo se obrnili na OŠ Frana Metelka Škocjan. Ravnateljica Irena Čengija Peterlin je za Dolenjski list povedala:

"Žal smo bili o dogodku na šoli obveščeni pozno po dogodku (nekaj dni) in o kakršnemkoli preverjanju voznikov in o izvedenih ukrepih nismo vedli ničesar. O dogodku so nas obvestili naši zaposleni, ki spremljajo učence na avtobusih. Uradnega obvestila prevoznika žal nismo prejeli.

V torek naj bi policisti opravljali kontrolo voznikov šolskih avtobusov na našem območju. Preverjali so tudi vse voznike, ki vozijo učence v našem šolskem okolišu. Po naših informacijah, ki smo jih prejeli od naših zaposlenih, ki spremljajo učence na avtobusu, so policisti voznike preverjali na šolski avtobusni postaji. Po informacijah, ki jih imamo, je bila enemu vozniku zaradi prisotnosti alkohola v izdihanem zraku, odrejena takojšnja prepoved vožnje, prišel je drug avtobus z drugim voznikom, ki je opravil zadnji prevoz učencev v šolo. Manjša zamuda (5 min do 10 min) je nastala ta dan pri jutranjih prevozih ter tudi pri popoldanskih vožnjah, saj novi vozniki ne poznajo trase voženj in porabijo več časa, da jo prevozijo. Včeraj in danes, so avtobusi vozili po voznem redu.

Starši so se po pričakovanjih odzvali zaskrbljeno in ogorčeno. Kar je popolnoma razumljivo. Na šoli smo bili ob informaciji najprej šokirani potem pa ogorčeni ter presenečeni, da se poklicni voznik ne zaveda svoje odgovornosti pri prevozu naših otrok ter da je nedopustno, da vozi pod vplivom alkohola. Ne beležimo, da bi se že kdaj pripetilo, da bi voznik šolskega avtobusa vozil pod vplivom alkohola. Menim, da so bile izrečene sankcije s strani policistov nujne, obžalujem pa dejstvo, da šole do danes uradno nihče ni obvestil o dogodku, o katerem bi morala biti obveščena prva. Pričakujemo, da bodo pristojni zoper alkoholiziranega voznika ustrezno ukrepali ter dodajamo, da je nedopustno, da voznik v alkoholiziranem stanju vozi učence. Podpiram akcije policistov spremljanja voznikov šolskih avtobusov in menim, da bi morala potekati pogosteje, saj ni problem le alkohol ampak tudi uporaba telefonov med vožnjami.

Za konec lahko le dodam, da se je k sreči zadeva za učence dobro končala."

ŽUPAN KAPLER: TO JE NEDOPUSTNO!

Občina Škocjan je tista, ki plačuje šolske prevoze. Župan Jože Kapler o zadevi pravi:

"To je nedopustno dejanje. Gre za prevoz šolskih otrok in upam, do bo izvajalec šolskih prevozov dosledno ukrepal. Upamo, da do kaj takšnega ne pride nikoli več."

ARRIVA UKREPALA PROTI ŠOFERJU

Iz družbe Arriva Dolenjska in Primorska, ki v Škocjanu opravlja šolske prevoze, so sporočili:

"Žal nam je, da je prišlo do omenjenega dogodka. Gre za hujšo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Voznik bo do nadaljnjega v suspenzu, zoper njega bo speljan postopek pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Na delovne naloge voznika smo takoj razporedili drugega voznika. Omenjen dogodek ni imel vpliva na izvajanje prometa. Voznik je takoj sporočil, kaj se je zgodilo, tako da smo lahko zagotovili nemoteno izvajanje prometa.

V družbi delamo vse, da do podobnih dogodkov ne bi prišlo, od izobraževanja do notranje in zunanje kontrole alkoholiziranosti. V zadnjega pol leta smo z interno kontrolo dvakrat kontrolirali prisotnost alkohola na delovnem mestu v enoti Novo mesto (9. 11. 2017 in 27. 2. 2018). Pri internem nadzoru niso bil ugotovljene posebnosti niti kršitve."

Ukradel nakit

V Artičah na območju Brežic je včeraj med 9. in 15. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Vzel je nakit in lastnika oškodoval za 1.500 evrov.

Štirje med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je nekaj pred 9. uro na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo priklopnika in na podlagi meritev z detektorjem srčnega utripa ugotovili, da se v priklopniku nahajajo osebe. V tovornem delu so med tovorom našli dva državljana Afganistana in dva državljana Indije, ki so se skušali izogniti mejni kontroli ter nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Odkrili 37 prebežnikov

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju policijskih postaj Črnomelj, Metlika, Brežice in Krško izsledili in prijeli 37 tujcev, med njimi tri otroke, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Pet tujcev so predali hrvaškim varnostnim organom, ostali pa so zaprosili za mednarodno zaščito in policijski postopki z njimi še niso zaključeni. Med tujci so državljani Pakistana, Indije, Sirije, Maroka, Afganistana, Bangladeša in Alžirije.

Zaseženi avto (Foto: PMP Obrežje)

Zasegli ukraden avto

Okoli 14.30 je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Fiat 500x. Policisti so pri pregledu vozila in ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil 6. maja ukraden v Italiji. Avtomobil so zasegli, 40-letnemu vozniku iz Srbije pa odvzeli prostost in ga pridržali. Danes ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

J. A.