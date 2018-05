Na kolesarjenje po Posavju

25.5.2018 | 17:00

Plakat sevniškega maratona (Vir: KD Sevnica)

Plakat kolesarskega izleta po Posavju (Vir: KD Sevnica)

Sevnica - Sevnica oziroma regija Posavje si prizadeva svojo ugodno geografsko lego savske doline in razgibano okolico promovirati kot kolesarjem prijazna destinacija. V sklop dogodkov sodita 23. Sevniški kolesarski maraton in Kolesarski izlet skozi Posavje, so sporočili iz Kolesarskega društva Sevnica.

23. Sevniški kolesarski maraton bo v nedeljo, 27. maja, ob 10. uri. » Na prireditvi si želimo zadovoljiti potrebe različnih kolesarjev. Za lepo in nezahtevno doživetje je na voljo razgledna in varna 30 kilometrska trasa po dolini Save. Veliko kolesarjev se rado sooči z zahtevnimi izzivi. Ravno zaradi tega smo pripravili traso velikega maratona »Posavski izziv« s 75 km, ki poteka polovico po desnem Kranjskem delu Save in v drugi polovici po levem Štajerskem delu. Zajema dva vzpona, preostanek pa je ravninski. Želimo ponuditi pravo pripravo in test na prihajajoči zahtevni del množičnih prireditev,« so opisali v sporočilu za javnost.

Kolesarski izlet skozi Posavje bo prihodnjo soboto, 2. junija, z začetkom ob 8.45. S kolesarjenjem po spodnje savski dolini bodo kolesarji začeli v Radečah ter med potjo obiskali dve Sevniški grad in Grad Rajhenburg, zaključili pa v Kostanjevici na Krki. »Organizirano kolesarjenje v kolesarski karavani je primerno za vsakogar z osnovno kondicijo. Na postankih bo poskrbljeno za okrepčila in topel obrok ob zaključku. Cena izleta je s petimi euri je simbolična. Za povratek na izhodišča je organiziran prevoz,« so še dodali v sevniškem kolesarskem društvu.

M. Ž.