Petkanje znova vabi v Trebnje

25.5.2018 | 10:05

Petkanje so v torek predstavili na novinarski konferenci. (Foto: Občina Trebnje)

Današnji dogodek bo imel ameriški pridih. (Foto: Občina Trebnje)

Trebnje - Med 11. in 18. uro bodo danes v trebanjskem parku pripravili že drugo Petkanje. Gre za kulinarično-družabno prireditev, namenjeno vsem, ki si želijo petkovo popoldne preživeti v mestnem središču in se prepustiti kulinaričnemu razvajanju, so povedali na nedavni novinarski konferenci.

Ideja o dogodku se je porodila Matjažu Longarju in Alenu Štritofu. Nekega dne sta sedela ob kavi in razmišljala, kako se približuje poletni čas in kam se da v Trebnjem pobegniti po napornem tednu. Skupaj sta prišla na idejo, da bi v Trebnjem organizirala dogodke na podoben način kot odprta kuhinja v Ljubljani, seveda pa z njunim pridihom, z neko ponudbo prilagojeno samemu mestu Trebnje.

Petkanje pripravljajo na vsaka dva tedna. Današnja prireditev bo ameriško obarvana s svinjskimi rebri, palačinkami, krofi in podobnim.

Cilje je spodbuditi ljudi, da si po končanem delovnem tednu privoščijo sprostitev, druženje in okusno hrano skupaj v družbi prijateljev in družine, so sporočili po torkovi novinarski konferenci.

Župan Trebnjega Alojzij Kastelic pozdravlja projekt, saj Petkanje vidi ne samo kot kulinarični, temveč tudi kot družabni in medgeneracijski dogodek, ki povezuje vse udeležence. V sporočilu za javnost so zapisali, da župan želi čim več podobnih projektov, ne samo iz kulinaričnih ampak tudi iz drugih področij, zato vse občanke in občane vabi, da se s svojimi idejami oglasijo na občini v kolikor menijo, da je njihov projekt izvedljiv.

R. N.

Žurer HAHAHAHA kaj vse se še ne bo spomnil tale veleum Štritof............najlažje se je priklopit na občinski proračun in basat vse povprek kako je "oh in sploh" edini sposoben daleč naokoli.........mi gre še kar nasmeh