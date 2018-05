Modra frankinja spet na festivalu

25.5.2018 | 15:00

Rok Petančič (Foto: M. L.)

Mateja Gerjevič in Mojca Pernovšek (Foto: M. L.)

Sevnica - V okviru 8. festivala modre frankinje, ki bo 7. junija na sevniškem gradu, so včeraj prav tam ocenjevali to vino. Pridelovalci iz več evropskih držav so v oceno poslali preko sto vzorcev.

Borut Florjančič (Foto: M. L.)

Rezultate bodo uradno razglasili na festivalu 7. junija, ki se bo začel ob 17. uri.

Festival pripravljajo v okviru dveletnega projekta Modra frankinja – žametno vino regije Posavje, ki so ga začeli maja letos in za katerega so na razpisu prejeli dobrih 200.000 tisoč evrov, od tega 81.000 evrov evropskega denarja. Podoben projekt je potekal že v preteklosti; z letošnjim novim ga dejansko nadaljujejo.

Franc Češnovar (Foto: M. L.)

Projekt je prijavil Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica), ki je tudi vodilni partner. Sodelujejo še Kmečka zadruga Sevnica (KZ Sevnica), Center za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice).

Projekt zagotavlja novo delovno mesto, tako zaposlena oseba bo pomagala k doseganju glavnega namena projekta. »Modra frankinja naj postane prepoznavna v Sloveniji, Posavje naj bo po kakovosti in razširjenosti tega vina eno od prepoznavnih središč modre frankinje v Evropi,« so partnerji zapisali o projektu.

O dejavnostih v sklopu te zamisli so na nedavni novinarski konferenci govorili med drugimi svetovalec za kulturo pri KŠTM in skrbnik grajskega vinograda Rok Petančič in direktorica KŠTM Mojca Pernovšek, direktor CPZ Krško Franc Češnovar in direktorica ZPTM Brežice Mateja Gerjevič.

M. L.

