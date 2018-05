FOTO: Blato zalilo cesto, sproži se je tudi manjši plaz

25.5.2018 | 10:50

Zaradi blata, ki ga je naneslo z njive, je bilo potrebno očistiti več sto metrov regionalne ceste v Soteski. (Foto: B. B.)

Še lani je bil nad cesto namesto njive travnik in težav ni bilo, pravijo domačini.

Plaz pod hišo v Soteski

Soteska - Malo pred polnočjo se je nad Sotesko v občni Dolenjske Toplice razbesnel hud naliv. Trajal je kako uro, posledice velike količine vode pa so bile vidne predvsem na odseku regionalne ceste, ki teče skozi naselje.

Z njive nad cesto je namreč dež na vozišče spral veliko količino blata. Najbližji sosed, ki je šel okoli pol tretje ponoči gledat, kakšno je stanje, nam je povedal, da je bilo v celotni širini ceste in kakih 50 metrov v dolžino na njej tudi po nekaj deset centimetrov blata. O tem je obvesti policijo in cestni delavci so kmalu za tem postavili opozorilni znak, okoli 6.30 pa so prišli delavci CGP-ja in začeli s čiščenjem cestišča. Odstranili so vsaj pet kubičnih metrov blata, promet pa je v tem času potekal izmenično enosmerno.

Kot pravijo domačini, se je kaj takega zgodilo prvič, vzrok, da je cesto zalilo blato, pa vidijo v dejstvu, da je kmet iz Straže travnik nad cesto lani preoral in spremenil v njivo. Zdaj tam raste mlada koruza, ta pa seveda ni mogla zadržati zemlje, ki jo je spiralo močno deževje.

Plaz pod hišo

Malo više v Soteski se je na brežini pod dvoriščem stanovanjske hiše sprožil tudi manjši plaz. Lastnik zemljišča, ga je ob našem prihodu že delno odstranil, hujše škode pa kot kaže ni povzročil.

B. B.

