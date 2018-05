Podelitev spričeval in nagrad na Ekonomski šoli Novo mesto

25.5.2018 | 10:45

Novo mesto - V ponedeljek, 21. maja, so dijaki zaključnih razredov Ekonomske šole Novo mesto prejeli spričevala in nagrade za številne dosežke v letošnjem šolskem letu. Svečana prireditev, ki so jo pripravili dijaki pod vodstvom profesorice Slavke Breznikar in tako obeležili tudi Cankarjevo leto, je potekala v Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto.

Letošnje leto je potekalo v znamenju Ivana Cankarja, dijaki so se ga dotaknili v številnih projektih in natečajih ter pri različnih predmetih. Najboljše stvaritve so predstavili na prireditvi; tako so uprizorili Kralja na Betajnovi, predstavili filme in animacije na temo Cankarjevih del ter poslovno idejo o Cankarjevi poti malo drugače. Osrednji del prireditve pa je bila podelitev spričeval in nagrad dijakom, ki so dosegli prva mesta na državnem nivoju. Klemen Šetina je dosegel prvo mesto na tekmovanju iz ekonomije, Nika Tea Frelih je prvo mesto dosegla na področju računovodstva, Emina Bajraktarević je bila najboljša v tehniki prodaje, Urh Pirc se je izkazal na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik, Domen Zupančič in Marsel Lovrinović pa sta žirijo na festivalu oblikovanja prepričala s svojo animacijo. Ponosni smo na vse državne prvake in vse, ki so tudi prejeli zlata in srebrna priznanja. Poleg tega so bili nagrajeni tudi dijaki, ki so bili vsa štiri leta odlični, teh je bilo letos kar šestnajst.

Generacija dijakov, ki zapušča srednješolske klopi, je bila izredno ustvarjalna in uspešna na različnih področjih. Čaka jih še splošna in poklicna matura ter zaključni izpit. Verjamemo vanje in jim želimo, da uspešno prestopijo še zadnjo stopnico srednješolskega izobraževanja.

Liljana Vovk

