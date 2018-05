Podelitev bralne značke na OŠ Jurija Dalmatina

25.5.2018 | 11:15

Krško - Nekoč sem prebrala, da je branje knjig kot potovanje, kjer spoznavamo druge kulture in življenje, ki ga ne bomo nikoli živeli. To je tako, kot če bi živeli več življenj. Ko beremo, se učimo novih besed, knjižnega jezika, bogatimo besedni zaklad in pridobivamo znanje o okolju, ki nas obkroža, o ljudeh in njihovi kulturi, naravi, zgodovini… Ta znanja potrebujemo zato, da bolje razumemo svet okoli sebe. Knjiga nam poleg tega daje širino, nam nudi vpogled v drugačno življenje in okolje, hkrati pa nas lahko tudi pomirja, sprošča ali navdihuje. Vsakomur se včasih življenje, ki ga živimo, zazdi pusto in dolgočasno. In prav zato so na voljo knjige – da se potopimo v nek nov svet in odkrivamo nove stvari…

V petek, 18. maja, je bil za naše pridne bralce in tudi za mentorice slovenske bralne značke poseben dan. Obiskal nas je namreč pisatelj in ilustrator, Uroš Hrovat. V kar treh nastopih je pričaral mladim bralcem prijetno urico, kjer so spoznavali svet Petra Nosa, junakov v Živalskih novicah, zombijev in še bi lahko naštevala. Otroci so mu z navdušenjem sledili in na koncu povedali, da jim je bilo zelo všeč. To je še ena potrditev za vse nas, da se splača brati.

Bernarda Kunej, koordinatorica bralne značke

V petek, 18. maja, smo imeli učenci 6., 7., 8. in 9. razreda, peto šolsko uro podelitev bralne značke. Najprej smo s pisateljem ustvarili strip ter se vmes še malce pohecali. Potem je sledila podelitev bralne značke, čisto na koncu pa smo zaploskali še zlatim bralcem. Ob koncu se je ravnateljica našemu gostu Urošu Hrovatu zahvalila za nastop in mu podelila rožo. Ta podelitev mi je bila super in zabavna.

Urška Zlobko, 7. c



In še nekaj vtisov učencev 1. a razreda:

Všeč mi je bila smešna koza in kozomat.

Jakob

Ko je iz bonbona narisal Petrov nos.

Eva

Všeč mi je bil polž.

Leonard

Najbolj zanimivo mi je bilo, ko je začel risati polžjo hišico.

Karla

Všeč mi je bilo, ko je začel risati smešne živali.

Žiga

Všeč mi je bil fantek s povitim nosom – Peter, kozomat in dedi, ki se ni hotel umivati.

Ajda

Všeč mi je bila pravljica, ki jo je brala naša učiteljica Valerija.

Luka

Všeč so mi bile risbice.

Inja

Všeč mi je bilo vse to, kar je narisal.

Žana

Všeč mi je bil zmaj.

Ela

Všeč mi je bilo, ko je risal risbice in ko je gospa Urška brala pravljico.

Hana

Vse, kar je narisal, mi je bilo všeč.

Afiz

Všeč nama je bilo, ker sva lahko prevzeli priznanja in se fotografirali z ilustratorjem.

Eva in Hana

Všeč mi je bilo, ko je zombie izgubil nogo.

Nika

Všeč mi je bil fantek, ki je bežal pred polžem.

Lael

Všeč mi je bila pravljica o skrivnostni živali.

Din



Misli petošolcev:

V petek, 18. maja, smo se pridni bralci odpravili v plesno dvorano na podelitev bralne značke. V plesno dvorano je prišel tudi gost Uroš Horvat, ki je ilustriral knjige. Na list je narisal veliko knjižnih junakov, kot so Peter Nos, Benjamin… Uživali smo ob njegovem risanju. Šolska ura je hitro minila in na koncu je bila še podelitev priznanj.

Samo in Jure Kozmus, 5. b

Ilustrator Uroš Horvat res zelo lepo riše. Vem, da za to potrebuje veliko časa. Zgodbe, ki jih je ilustriral, so prekrasne. Lepših knjig in ilustracij še nisem videla. Najprej sem mislila, da so kopije, potem pa sem sprevidela, da zares lepo in odlično riše. Bilo mi je zelo lepo.

Aldina Bajrovič, 5. b

