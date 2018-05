FOTO: S prenovljenim prodajnim centrom še bližje krajanom

25.5.2018 | 14:00

Župan Dušan Strnad, predsednik zadružne zveze Peter Vrisk, direktorica KZ Stična Milena Vrhovec, Tomaž Blagotinšek iz Mercatorja, predsednik KZ Stična Jože Golf, poslovodkinja v prehrambeni trgovini Zagradec Vanja Mirtič, poslovodja v železnini Zagradec Peter Košak

Zagradec - Zagradec je središče ene od 12 krajevnih skupnosti v ivanški občini, ki je od Ivančne Gorice oddaljen slabih 10 kilometrov. Kmetijska zadruga Stična je že v 80. letih prejšnjega stoletja tam odprla prehrambeno trgovino, železnino in bife, tako da domačinom in okoličanom po nakupih ni bilo treba daleč. Zdaj bodo še raje obiskovali ta prodajni center, saj ga je zadruga temeljito prenovila in v zgradbi odkupila tudi prostore, ki so bili prej v lasti pošte (zadruga je pred štirimi leti začela opravljati delo pogodbene pošte). Naložba jo je stala pol milijona evrov.

"Za večjo oz. kompletno obnovo tega objekta smo se odločili in sprejeli sklepe na upravnem odboru v letu 2017. Najprej smo obnovili celotno streho, v juliju 2017 smo izvedli novo fasado, zamenjali okna in vrata, lani jeseni razširili zunanje skladišče za objektom, zamenjali zunanjo ograjo. Letos sredi marca smo prehrambeno trgovino in pošto preselili v skladišče in tam poslovali tri tedne, 9 aprila pa smo začeli poslovati v novi trgovini. Zamenjali smo tudi razsvetljavo, keramiko, uredili sanitarje in bife. Ker je naša trgovina franšizna, nam je pri prenovi strokovno in finančno pomagal tudi Mercator. Prispeval je dobrih 20 odstotkov k notranji opremi v prehrambeni trgovini in poskrbel za celostno grafično podobo. Po investiciji pričakujemo 25-odstotno rast prometa in s tem upravičenost naše investicije," je na včerajšnjem slovesnem odprtju prenovljenega prodajnega centra povedala direktorica KZ Stična Milena Vrhovec. Veliko zadovoljstvo nad prenovo je na prireditvi, katere se je udeležilo veliko domačinov, izrazil tudi predsednik KZ Stična Jože Golf.

KZ Stična ima 137 članov

Ponudbo v prehrambeni trgovini so razširili s toploteko, slaščicami, vinotočem in izdelki ter pridelki z domačih kmetij. V trgovini so se že lepo prijeli mlečni izdelki bližnje kmetije Maver, ki so jih v družbi gostiteljev po slovesnosti poskusili tudi posebni gostje: ivanški župan Dušan Strnad, predsednik Zadružne zveze Peter Vrisk, predsednik KGZS Cvetko Zupančič, izvršni direktor veleprodaje pri Mercatorju Tomaž Blagotinšek, predsednica Deželne banke Slovenije Sonja Anadolli, predstavniki sosednjih kmetijskih zadrug (iz Trebnjega sta prišla direktor Ludvik Jerman in predsednik Anton Strah) in drugi.

V objektu je skupaj 530 m2 prodajnih površin, od tega je 330 m2 v prehrambenem delu. V objektu imajo tudi dve najemnici, tam že deluje frizerski salon, kmalu bo zaživel še kozmetični.

Na tej lokaciji ima Kmetijska zadruga Stična 13 zaposlenih, ki so po mnenju domačinov izredno prijazni in ustrežljivi. Predsednica KS Zagradec Biljana Gartner je vesela, da se je KZ Stična odločila za to naložbo. "To za Zagradec pomeni razvoj, ki gre v pravo smer. Zagradec z okolico si zasluži sodobno, lepo trgovino, predvsem prijazno in dočakali smo jo."



Mešani pevski zbor Zagradec

Dogodek, ki ga je vodila simpatična Urška Genorio, so popestrili zagraški kulturniki - tamburaška skupina in mešani pevski zbor (oba pod vodstvom Roberta Kohka), blagoslovitev pa sta opravila zagraški župnik Sašo Kovač in vojaški vikar Jože Plut, ki sicer izhaja iz bližnje Valične vasi. Dobrote, ki so jih na mize prinesli po odprtju, so spekle članice Aktiva podeželskih žena Lisičke.

Presenečenje za direktorico od članov TD Zagradec

Direktorico stiške zadruge so po slovesnem rezanju traku presenetili člani Turističnega društva Zagradec, ki ga vodi Slavko Blatnik, saj so izvedeli, da je pred nekaj dnevi praznovala okrogli jubilej in so ji ob tej priložnosti prinesli sladko presenečenje.

Za Dolenjski list je Vrhovčeva še povedala, da se v tem trenutku njihova zadruga večjih investicij ne bo lotevala, jih pa v prihodnje čaka še prenova prehrambene trgovine na Muljavi. "Radi bi jo malo razširili, čeprav smo tam prostorsko omejeni. Upam, da nam bo s pomočjo dobrih arhitektov uspelo najti rešitev."

Tekst in foto: Janja Ambrožič

