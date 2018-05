Knjižnica Brežice nagradila zveste mlade bralce

Brežice

»Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se…« Pesem pravi Maček Muri. Včeraj, v torek, 22. maja, pa so se prebudili mladi bralci brežiške občine. Popoldan je Knjižnica Brežice s pomočjo otrok oživela Dom kulture, kjer je potekala prireditev ob zaključku Bralne mavrice za leto 2017/2018.

Na prireditvi so učiteljice in vzgojiteljice iz vrtcev in šol Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Kapele, Pišece in Velika Dolina prevzele priznanja za 469 otrok, ki so to bralno leto zbrali vseh šest žigov in si tako prislužili nagrado. Kot so pretekle mesece otroške slike krasile stene mladinskega oddelka knjižnice, tako bo sedaj lahko priznanje za zvesto branje krasilo domove bralcev.

Poleg priznanja so si otroci za svoj trud prislužili tudi ogled gledališke predstave Maček Muri išče kroniko v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. Med predstavo so Lovro in mačji prijatelji skupaj z mavričnimi bralci odkrivali, kako poteka Murijev dan. Ob iskanju Mačje kronike smo se vsi zelo potrudili z nasveti, Mala Muca nas je naučila pesmico, ob bučnem navijanju pa smo končno prebudili tudi Murija. Ta je namreč šel spat – saj mački najbolje iščejo med sanjanjem.

Ob koncu predstave je Muri šel med zbrane otoke in se z njimi slikal. Mi pa upamo, da smo v družinah brežiške občine prebudili željo po branju in sodelovanju v bralnih projektih. Zveste bralce in prijatelje knjig vabimo, da se nam v bralnih potepih pridružijo že to poletje ter se vključijo v projekt Poletavci – poletni bralci.

Andreja Dvornik, Knjižnica Brežice

