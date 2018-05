Izdajali so se za policiste

25.5.2018 | 13:15

Foto: Arhiv DL

Kočevje - Policisti Policijske postaje Kočevje so bili včeraj, nekaj po 3. uri s strani oškodovanca obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine, lažnega izdajanja za uradno osebo in neupravičene osebne preiskave.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so se po do zdaj zbranih obvestilih trije osumljenci oškodovancu predstavili kot policisti, nad njim opravili pregled in mu vzeli nekaj denarja. Po dejanju jih je moral oškodovanec odpeljati v smeri policijske postaje, vendar so pred tem vozilo zapustili, oškodovanec pa je zadevo prijavil. Policisti so kmalu po prijavi vse tri osumljence, 32- in 27-letna moška ter 25-letno žensko, izsledili in prijeli. Oškodovanec v dogodku ni bil poškodovan, bil pa je ob nekaj deset evrov.

Policisti so moškima odvzeli prostost in ju danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

M. Ž.

