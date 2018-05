Evropski kotiček na Ekonomski in trgovski šoli

25.5.2018 | 13:45

Brežice - Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice smo v okviru aktivnosti mednarodnega izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta - European Parliament Ambassador School Programme zasnovali EU kotiček na naši informacijski točki o Evropskem parlamentu in Evropski uniji.

V njem dijaki poglobijo svoje znanje o Evropski uniji, njeni zgodovini, vključevanju posameznih držav članic ter se seznanjajo z aktualnimi novicami, povezanimi z njo. Dijake na ta način spodbujamo k aktivnemu vključevanju v številne projekte, ki so jim na voljo in v okviru katerih bi postali še aktivnejši državljani EU. Naš EU kotiček sestavljajo sporočila in pozdravi v jezikih držav članic EU.

V morsko mrežo se je ujelo 12 zvezd, ki simbolizirajo prve države v EU ter nekaj sporočil in znanih citatov povezanih z Evropo ter izobraževanjem.

Vzdolž hodnika so izobešeni pozdravi v jezikih vseh 28 držav članic, te pa so nanizane v časovnem zaporedju glede na leto pridružitve. Ob pozdravih so natisnjene tudi njihove zastave, kar dijakom omogoča spoznavanje le-teh.

O političnem sistemu, gospodarstvu, trgovini, proračunu posamezne države članice in še čem lahko dijaki izvedo s pomočjo inovativnega pristopa - s pametnimi telefoni in QR kodami. Podatke, ki so na voljo, lahko dijaki koristno uporabijo tudi pri pouku strokovnih predmetov.

Deja Avsec, Jadranka Roguljić,

mentorici ambasadorki EPAS na ETrŠ Brežice

