Petrov je lahko zaključil z mladinci

25.5.2018 | 20:25

Paolo Marinelli je bil z 21 točkami in štirimi podajami daleč najboljši igralec srečanja in med najbolj zaslužnimi za Krkino suvereno zmago. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so dobili tudi tretjo tekmo finala državnega prvenstva proti Olimpiji v Hali Tivoli in v skupnem izidu povedli z 2:1 ter si tako izborili priložnost, da prvenstvo zaključijo že v nedeljo, če še enkrat zmagajo na domačem parketu in tako precej presenetljivo osvojijo nov, že osmi naslov državnih prvakov.

Nedvomno je bil glede na pokazano v drugem delu prvenstva in v polfinalu Petrol Olimpija pred začetkom finalnega obračuna velik favorit , to pa so Ljubljančani z visoko zmago s kar 21 točkami razlike na prvem srečanju tudi potrdili. Za marsikoga je bil finale odločen, naslednji dve tekmi pa le še formalnost. Potem pa se je zgodil torek in preobrat na drugi tekmi, ko so novomeški košarkarji z nepopustljivo igro nadomestili zaostanek in na koncu zmagali za dve točki, nocoj pa v legendarni Hali Tivoli pokazali, da prvo mesto na finalnem turnirju druge jadranske lige in uvrstitev v finale državnega prvenstva nista bili naključji.

Tekma se je začela z velikim šokom tako za domače košarkarje kot njihove navijače - po dobrih štirih minutah igre je Krka vodila že s 14:0, dobro minuto kasneje za 19 (21:2) ter ob odhodu na prvi dvominutni odmor za dvajset točk, po dobrih treh minutah igre v drugi četrtini pa s 40:16, kar je bila Krkina najvišja prednost. Ljubljančani so bili na kolenih. Poskušali so vse, da bi tekmo kljub vsemu obrnili sebi v prid, a jim ni uspelo. Sredi druge četrtine so v kriznih minutah Novomeščanov sicer zaostane z delnim izidom 14:0 približali na šest točk zaostanka, a sta Jošilo in Zagorac prednost Krke nato hitro podvojila. Ko je Krka minuto pred koncem tekme s trojko Cinca povedla z 81:63, je trener Petrov na parket poslal tudi vse tri svoje mladince - Stipanićeva, Škedlja in Jančarja Jarca.

Četrta tekma finala bo v Novem mestu v nedeljo ob 20. uri.

Petrol Olimpija : Krka 67:83 (13:33, 31:50, 54:60)

Petrol Olimpija: Kastrati 10 (1:3), Oliver 12 (2:4), Špan 9 (3:4), Bubnić 5, Badžim 11 (4:4), Morgan 9 (1:4), Begić 7 (3:4), Sanon 4.

Krka: Jarc 2, Marinelli 22, Bratož 5, Cinac 11, Dimec 8, Jošilo 16 (2:2), Zagorac 11 (3:3), Kovačevič 8

Prosti meti: Petrol Olimpija 14:25, Krka 7:7.

Met za tri točke: Petrol Olimpija 7:26 (Oliver 2, Špan 2, Bubnić, Badžim, Kastrati), Krka 8:19 (Cinac 3, Marinelli 2, Kovačevič 2, Bratož).

Osebne napake: Petrol Olimpija 18, Krka 24.

Pet osebnih: Fifolt (35.), Kastrati (40.).

Krka le še zmago oddaljena od osme zvezdice (dopolnjeno)