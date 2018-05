V nedeljo pestro praznovanje godu blaženega Grozdeta

26.5.2018 | 15:00

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan in slika bl. Alojzija Grozdeta.

Zaplaz, Gornje Impolje - V nedeljo kristjani obhajajo god blaženega mučenca Alojzija Grozdeta in Škofija Novo mesto pripravlja pester program.

Letošnje praznovanje bo v znamenju 75. obletnice njegove mučeniške smrti (1. januar 1943) in 95. obletnice njegovega rojstva in krsta v Župniji Svete Trojice v Tržišču (27. maj 1923).

Maša in obnovljena Kovačeva hiša

Cerkev na Zaplazu.

Osrednja slovesnost bo v nedeljo na Zaplazu, kjer so shranjene relikvije blaženega Alojzija Grozdeta. Ob 15. uri člani Župnijskih pastoralnih svetov novomeške škofije pripravljajo molitveno ura pred Najsvetejšim, ob 16. uri pa bo sledilo slovesno somaševanje, ki ga bo ob domačem škofu in duhovnikih vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.

Letošnje praznovanje bo v znamenju dokončane obnove Kovačeve hiše na Gornjih Impoljah, kjer je Alojzij Grozde pri svoji materi bival v letih 1931 do 1935 in obiskoval šolo na bližnjem Studencu. Kasneje se je v Impolje vračal med šolskimi počitnicami iz Ljubljane. Občina Sevnica se je skupaj s škofijo in KUD Primož odločila za obnovo te stare kmečke hiše, v kateri bo urejena posebna Grozdetova spominska soba. V nedeljo, 27. maja, ob 13.30 jo bo novomeški škof msgr. Andrej Glavan blagoslovil, pripravljen bo tudi krajši kulturni program.

Tradicionalni pohod

Blaženi Alojzij Grozde

V nedeljo pa bo hkrati v organizaciji TD Primož potekal tudi 3. tradicionalni pohod po Grozdetovi poti od Tržišča do Studenca, ki povezuje kraje Grozdetovega rojstva, otroštva in mladosti. Pohod se bo pričel s sv. mašo ob 8. uri v župnijski cerkvi Svete Trojice v Tržišču, kjer je bil bl. Alojzij krščen. Pot bo peljala naprej preko Zgornjih Vodal, kjer je bil Grozde rojen, do Gornjih Impolj. Pohodniki bodo ob 13.30 prisostvovali blagoslovu Kovačeve hiše in se nato podali še do Studenca, kjer je Grozde hodil v šolo in sta pokopani njegova mati in teta Ivanka. Pohod vodi po lepem in razgibanem naravnem okolju in ni zahteven. Za pohodnike bo odhod avtobusa ob 7.10 s Studenca (Janc) in ob 7.30 iz Sevnice (železniška postaja). Popoldne bo poskrbljeno za avtobusni povratek iz Studenca. Prijavnine ni, vozovnica se plača na avtobusu.

Besedilo in foto: L. Markelj

