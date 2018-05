FOTO: Praznik občine Ivančna Gorica in 540-letnica mestnih pravic Višnje Gore

26.5.2018 | 08:15

Občinski nagrajenci z županom in podžupanom

Višnja Gora - Sinoči so v Višnji Gori praznovali občinski praznik Občine Ivančna Gorica in 540-letnico pridobitve mestnih pravic Višnje Gore. Na slovesnosti so se ozrli tako v preteklost, kot tudi v prihodnost razvoja občine in še posebej Višnje Gore, kjer so v minulih tednih postavili dva pomembna spomenika kranjski čebeli - čebelnjak in obeležje - v prihodnje pa tam nameravajo urediti tudi hišo kranjske čebele. Vse skupaj naj bi po besedah župana Dušana Strnada kraju dalo nov razvojni zagon.

Replike kranjske čebele je podelil Robert Kuhar

Na dogodku so podelili precej priznanj, nagrad in zahval. Najprej se je z replikami kranjske čebele ivanškemu županu Dušanu Strnadu, predsedniku Čebelarske zveze Slovenije Boštjanu Noču in poslancu Janezu Janši zahvalil oblikovalec Robert Kuhar, avtor skulpture obeležja kranjski čebeli.

Nagrajenci KS Višnja Gora

V nadaljevanju je predsednik Krajevne skupnosti Višnja Gora Luka Šeme ob visokem jubileju pridobitve mestnih pravic podelil tri plakete, ki so jih za svoj prispevek k razvoju in prepoznavnosti kraja prejeli: Ana Petrič, Pavel Groznik in Občina Ivančna Gorica (to plaketo je prevzel župan). Pavel Groznik je predstavil tudi zbornik, ki je izšel ob 540-letnici mestnih pravic Višnje Gore in ga bodo v prihodnjem tednu brezplačno dobila vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Višnja Gora.

OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE

Občina Ivančna Gorica je ob svojem prazniku podelila pet priznanj in nagrad, ki sta jih prejemnikom izročila župan Dušan Strnad ter podžupan Tomaž Smole. Plaketo Mihe Kastelica je prejela jasličarska skupina Župnije Stična za pomemben prispevek pri ohranjanju kulturne in etnološke dediščine ter duhovnih dobrin naših prednikov.

Plaketa Antona Tomšiča je šla v roke Antona Kralja za dolgoletno uspešno delo pri razvoju gospodarstva in družbenih dejavnosti v občini Ivančna Gorica

Nagradi Josipa Jurčiča sta prejela Robert Kohek za izjemno delo na področju kulturnega udejstvovanja na področju glasbe in ohranjanja kulturne dediščine v občini ter Lovrenc Markovič za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju gasilstva ter zaščite in reševanja v občini.

Godalni orkester KD Stična

Zlati grb je šel v roke Ane Petrič za izjemno požrtvovalno in dolgoletno delo ter pomemben prispevek pri razvoju družbenega življenja v občini Ivančna Gorica.

Kulturni program, ki ga je vodil dramski igralec Klemen Janežič (sicer doma iz Stične), so oblikovali: Godba Stična, Godalni orkester KD Stična, Zborallica, otroci Vrtca Polžek Višnja Gora in vzgojiteljice Vrtca Ivančna Gorica, učenci Podružnične šole Višnja Gora in Višnjanski fantje.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

