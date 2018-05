Je bil na delu požigalec?

26.5.2018 | 08:05

Ilustrativna fotografija

Ob 22.04 so v naselju Stari Grad v občini Krško gasilci PGE Krško pogasili požar na ekološkem otoku. En zabojnik je bil popolnoma uničen, drugi pa poškodovan. Dobre pol ure kasneje, ob 22.39, je nekaj sto metrov stran, v naselju Libna, krški poklicni gasilci gasili še enkrat. Ponovno so zagoreli zabojniki za komunalne odpadke na ekološkem otoku.Trije kontejnerji so uničeni.

Hud naliv

Ob 15.36 je v Bistrici ob Sotli zaradi močnega naliva meteorna voda zalila stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Bistrica ob Sotli, ki so izčrpali meteorno vodo in očistili odtočne kanale.

B. B.