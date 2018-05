FOTO: V povorki na 46. Tednu cvička 1.300 vinogradnikov

26.5.2018 | 09:35

Petelin Jernej in šentjernejska godba.

Šentjernej - Včeraj popoldne se je s tradicionalno povorko 32 vinogradniških društev, ki delujejo v okviru Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, pričel 46. Teden cvička, največje slovensko ocenjevanje vin, ki so ga po štirih desetletjih z veseljem in zagnano spet pripravili v Šentjerneju.

V povorki, ki je bila res prava paša za oči, in na čelu katere je šel petelin Jernej po taktih Občinskega pihalnega orkestra občine Šentjernej se je zvrstilo 22 traktorjev s 36 raznimi priključki, ki jih vinogradniki danes uporabljajo pri svojem delu, skratka na ogled so postavili specialno vinogradniško tehniko. Nato so se skozi Šentjernej zvrstila vinogradniška društva in številni obiskovalci so resnično uživali v njihovih zanimivih opravah in predstavitvah.

Povorka je bila paša za oči.

Nato se je dogajanje (k sreči je padlo le nekaj kapljic na začetku povorke) preselilo na prireditveni prostor pod velikim šotorom pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja, kjer je 46. Teden cvička v Šentjerneju slovesno odprla državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša. Zbrane so nagovorili še: župan občine Šentjernej Radko Luzar, predsednik ZDV Dolenjske Miran Jurak, predsednik Društva vinogradnikov Šentjernej Jurij Krštinc, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič ter predsednik Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije VINIS Alojz Toplišek. Slednji je pohvalil delovanje dolenjske zveze kot najbolj zagnane.

NOVI KRALJ CVIČKA JERNEJ MARTINČIČ

Novi kralj cvička Jernej Martinčič.

Vrhunec sinočnjega prvega večera »dolenjske cvičkarije«, ko je igrala tudi šentjernejska godba, pa je bilo gotovo tradicionalno kronanje novega kralja cvička, ki je letos postal Jernej Marinčič iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, torej iz Društva vinogradnikov Šentjernej. Krono mu je predal dosedanji kralj Gregor Štemberger, ravno tako Šentjernejčan. Aplavz je bil res velik, gostitelji letošnjega Tedna cvička so ponosni, da krona ostaja doma.

Novi kralj cvička Jernej Martinčič je povedal, da si je morda po tihem kaj takega želel, »a ker poznam vse naše odlične vinogradnike in vinarje, ki delajo res zavzeto, predano in z veliko mero občutka, sem vedel, da je konkurenca res velika. Očitno se je vse 'poklopilo' - krona je potrditev prave poti dela naše celotne družine in pika na i,« je dejal presrečen po prejemu krone. Martinčič, ki je za darilo prejele posebno mesoreznico iz hruškovega lesa, je še dodal, da se bo trudil in še naprej delal za dobro cvička in dolenjskega vinogradnika.

JANEZ PAVLIN NOVI AMBASADOR CVIČKA

Novi ambasador cvička je Janez Pavlin.

Za novega, že 23. ambasadorja cvička, pa je Zveza društev vinogradnikov Dolenjske imenovala Janeza Pavlina, cvičkoljuba, dolga leta zavzetega člana in tajnika Društva vinogradnikov Dolenjske, organizatorja ter nekdanjega novinarja Dolenjskega lista.

Pavlin je bil v letih od 1989 do 2002 prvi generalni tajnik Društva vinogradnikov Dolenjske. Po njegovi zamisli je bil leta 1989 v okviru prireditve Teden cvička organiziran prvi sejem vinogradniške opreme, ki je kasneje prerasel v danes zelo poznani Gregorjev sejem. Pavlin je postavljal temelje promocije cvička že s prvo prireditvijo Teden cvička leta 1989 v Novem mestu, organiziral je prvi izbor cvičkove princese, na njegovo pobudo so pred dvajsetimi leti prvič podelili naziv ambasador cvička itd. (več o obrazložitvi v priponki).

Pavlin je po prevzemu insignij dejal, da je presenečen, da so po dvajsetih letih opazili ves trud, ki ga je vložil skupaj z drugimi vinogradniki v uspešno zgodbo o cvičku, in to takrat, »ko je bil cviček na kolenih, ko se je o cvičku grdo govorilo, ko je bila prireditev Teden cvička še slabo zapisana. Kjer je bilo mogoče, smo govorili o cvičku in delno je tudi naša zasluga, da je cviček danes cenjeno vino.«

PESTRO TUDI DANES IN JUTRI

Na ogled je bila vinogradniška mehanizacija.

Tridnevno dogajanje v okviru 46. Tedna cvička se bo nadaljevalo danes in sicer dopoldne na Šentjernejskem sejmu z razstavo specialne vinogradniške tehnike, s cvičkovim nogometnim turnirjem na igrišču pri OŠ, te od 15. ure dalje na prireditvenem prostoru s pokušino vin priznanih dolenjskih vinarjev in prvič letos - s Cvičkovo kuhno v stilu odprte kuhinje. Gre za edinstveno kulinarično prireditev, ki bo predstavila šest izbranih osrednje slovenskih, dolenjskih in posavskih kulinaričnih mojstrov skupaj z 12 velikimi vinskimi kletmi iz vse Slovenije. Ob 21. uri bo slovesen izbor 20. cvičkove princese.

Jutri se bo ob 11. uri spet pričela degustacija najbolje ocenjenih vin - v kulturnem centru lahko ljubitelji dolenjskih vin vse tri dni pokušajo nagrajena vina, ob 13. uri se bodo pričeli nastopi domačih glasbenih in pevskih skupin, ob 14. uri bodo na hipodromu kasaške dirke, ob 17. uri podelitve priznanj za najbolje ocenjena vina, zaključek prireditve pa bo ob 21. uri.

V času prireditvi so gostitelji 46. Tedna cvička, ki so bili že prvi dan deležni samih pohval, pripravili tudi bogat srečelov.

Besedilo in foto: L. Markelj

