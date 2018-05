Večer v spomin Otonu Župančiču

26.5.2018 | 09:15

V Črnomlju so se spomnili 140-letnice rojstva rojaka Otona Župančiča.

Črnomelj - Knjižnica Črnomelj in Klub belokranjskih študentov sta na pobudo Nastasje Schweiger pripravila v nekdanjem črnomaljskem dijaškem domu literarni in glasbeni večer ob 140-letnici rojstva Otona Župančiča. V črnomaljski občini pravzaprav praznujejo okroglo obletnico rojstva pomembnega in zaslužnega Belokranjca že od letošnjega januarja.

Na prireditvi, ki jo je povezoval Jure Kuhar, sta prisotne pozdravila črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič in direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčič. V kulturnem programu so z recitacijami nastopili belokranjski dijakinje, študentke in študenti ter člani KUD Otona Župančiča iz Vinice. Njihov mladinski tamburaški sestav je zaigral nekaj belokranjskih melodij. Sicer pa so tokratni literarni večer posvetili Župančičevi poeziji za odrasle, seveda pa niso mogli niti mimo njegove priljubljene pripovedi Varalo.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija