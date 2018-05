VIDEO: Zgodovinski uspeh ribniških rokometašev

26.5.2018 | 09:15

Ribnica - Že zmaga Celja v zadnjem krogu nad Gorenjem je bila dovolj, da je Riko Ribnica v letošnjem državnem prvenstvu osvojila naslov podprvaka, a četa Siniše Markote na domači tekmi s Koprom ni dovolila, da bi zgodovinski uspeh proslavljali s kozmetično napako in je pred 600 gledalci ugnala Koper s 26:23 (11:12)

Prvi polčas je minil v izenačeni predstavi. Domači rokometaši so si v 12. minuti resda priigrali tri gole prednosti (6:3), a so na odmor z golom prednosti vendarle odšli gostje. V začetku drugega polčasa so si tudi sami priigrali tri gole prednosti (15:12), nato pa je minuta odmora prebudila Ribničane, odgovorili so z serijo štirih zaporednih golov (16:15) in si po obdobju izenačene in trde tekme so v 53. minuti priigrali vodstvo treh golov (23:20), ki ga niso zapravili vse do konca tekme.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Uroš Knavs in Janez Skušek, v koprski pa Nino Grzentič in Grega Krečič. Vsi so dosegli po šest golov.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat 2, Fink, Vujačić 1, Knavs 6, Skušek 6 (5), Koprivc 2, B. Nosan 2, Kovačič 4, Kljun, M. Nosan, Batinič, Setnikar 3, Košmrlj.

Koper 2013: Magdalenič, Postogna, Dolenc, Grzentič 6, Breznikar, Vlah 3, Krečič 6 (1), Matijaševič 1, Moljk, Smolnik 1, Sokolič 2, Guček, Marić, Sever, Planinc 1, Bratkovič 3 (1).

* Izidi, končnica, 10. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

Celje Pivovarna Laško - Gorenje Velenje 30:24 (14:12)

Riko Ribnica - Koper 2013 26:23 (11:12)

Urbanscape Loka - Krka 24:22 (9:10)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 10 8 2 0 308:257 49 (31)

2. Riko Ribnica 10 4 2 4 258:250 41 (31)

3. Gorenje Velenje 10 4 0 6 261:259 39 (31)

4. Koper 2013 10 4 2 4 261:258 33 (23)

5. Urbanscape Loka 10 4 0 6 255:274 31 (23)

6. Krka 10 3 0 7 276:319 27 (21)

- skupina od 7. do 12. mesta:

LL Grosist Slovan - Herz Šmartno 42:28 (24:5)

Maribor Branik - Dobova 25:29 (14:12)

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 28:27 (12:12)

- lestvica:

1. Maribor Branik 10 4 2 4 276:265 28 (18)

2. Jeruzalem Ormož 10 3 3 4 282:301 28 (19)

3. Dobova 10 8 0 2 303:268 27 (11)

4. Trimo Trebnje 10 4 1 5 290:277 27 (18)

5. LL Grosist Slovan 10 4 3 3 288:276 19 (8)

6. Herz Šmartno 10 2 1 7 288:340 13 (8)

* Opomba: v oklepajih so zapisane točke, ki so jih ekipe prenesle iz rednega dela državnega prvenstva

Zadnje sekunde tekme s Koprom in slavje v Ribnici (Vir: FB stran RD Riko Ribnica)