Dvanajst palic eksploziva

27.5.2018 | 08:10

Ilustrativna fotografija

Novo mesto - Včeraj ob 17.03 so v naselju Sela pri Šumberku pri podiranju pomožnega objekta našli dvanajst palic gospodarskega eksploziva. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi zahodnoštajerske regije sta najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče.

Ob 18.34 je v naselju Pesje, občina Krško, občan pri gradbenih delih padel v globino. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so občana na kraju ustrezno imobilizirali in prepeljali v urgentni center Splošne bolnice Brežice.

Ob 19.05 je v naselju Žurkov dol, občina Sevnica, kolesar padel po cestišču in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Sevnica so kolesarja oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.