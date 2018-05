Krka v finalu proti Komcu

27.5.2018 | 08:45

Bo dolgoletni vodja novomeške namiznoteniške ekipe Ivo Kapš (v sredini) svojemu nekdanjemu varovancu zdaj 49-letnemu Gregorju Komcu v finalu nasproti postavil še enega veterana, 47-letnega Nevena Karkovića (levo)? (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Namiznoteniški igralci novomeške so sinoči dobili tekmeca v finalu državnega prvenstva v 1. slovenski namiznoteniški ligi. V tretji polfinalni tekmi je Maribor na Ravnah s 5:4 premagali domači Inter Diskont in se tako ob Krki, ki ji je to uspelo v dvoboju s Kemo iz Puconcev že po dveh tekmah, uvrstili v finale. Junak tretje odločilne polfinalne tekme je bil Matic Slodej, ki je dobil vse tri svoje dvoboje, tudi odločilnega devetega proti Darku Jamšku. Dvakrat je bil za Mariborčane uspešen še kočevski veteran, 49-letni Gregor Komac, nekdanji igralec Krke, ki se je letos v začetku leta v namizni tenis vrnil pet let po svoji športni upokojitvi.

I. V.