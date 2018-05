Letos oglje za boljšo požarno varnost

27.5.2018 | 12:30

Pri prižigu kope so sodelovali: Jože Kaštrun, Petra Pozderec, Martin Juršič in Sandi Andrejčič.

Zloganje - Kuhanje oglja je v škocjanski vasici Zloganje postalo tradicija. Oglarska sekcija, ki deluje v okviru Turističnega društva Škocjan, je skupaj z vaščani letos že tretjič poleg vaškega igrišča pripravila oglarsko kopo.

Včeraj dopoldne so povabili na slovesen prižig. Kot je stoletna tradicija, je to častno dejanje pripadlo ženski, tokrat direktorici občinske uprave občine Škocjan Petri Pozderec, ki je bila vesela te zadolžitve. Kopa, ki so jo pripravljali kar nekaj časa, postavili pa s pomočjo izkušenega oglarskega mojstra Martina Juršiča iz Grobelj, sodi med srednje velike. Gorela bo kaka dva tedna, da bo vse potekalo, kot je treba, pa bo skrbela dežurna ekipa - v njej bo nepogrešljiv Jože Mikuš.

Matej Krnc

Matej Krnc, ki je pobudnik prižiga kope, se je tako Juršiču kot Mikušu za trud in pomoč zahvalil z darilcem. Vsi se bodo potrudili, da bodo skuhali res kvalitetno oglje.

Zaslužek od oglja, ki so ga poimenovali po velikem škocjanskem rojaku, misijonarju dr. Ignaciju Knobleharju, bodo kot vedno porabili v dobrobit skupnosti - prvič so postavili vaško igrišče, lani so nabavili defibrilator, ki je sedaj na voljo sredi vasi, letos pa bodo izboljšali požarno varnost. Želja je, da ob vsakem hidrantu namestijo gasilsko omaro, ki bo vsebovala zadostno dolžino cevi, ročnik in gasilni aparat.

Dobrote pridnih gospodinj.

Zbrane je nagovoril škocjanski župan Jože Kapler. Pohvalil je vaščane, kako napredujejo in kako so lepo uredili prireditveni prostor pri kopi. Poudaril je, da se občina trudi kaj premakniti na področju turizma in Zloganje s kopo so gotovo ena od zanimivih točk za obiskovalce.

Harmonikarji so poskrbeli za prijetno vzdušje.

Kopo je blagoslovil župnik Tone Dular. Za kulturni program so poskrbeli škocjanski rogisti, izkazali so se tudi domači mladi harmonikarji.

Dogajanje so organizatorji popestrili še s predstavitvijo gozdarske opreme podjetja Tajfun Planina, o čemer je spregovoril Jože Kaštrun. Vaščani so poskrbeli za pogostitev zbranih, med katerimi so bili tudi rojaki, ki so pred leti iz kakršnih koli razlogov zapustili vas - od peciva do bograča, ki ga je od jutranjih ur na prizorišču ob leseni hišici kuhala Andrejka Tramte. Ni dvoma - vsakoletna kopa je vas povezala in tako bo še naprej, pravijo vaščani.

Besedilo in foto: L. Markelj

