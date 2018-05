Petrov: Verjamem, da bo dvorana tokrat povsem polna

27.5.2018 | 09:15

Simon Petrov

Novo mesto - Košarkarji Krke si drevi v dvorani Leona Štuklja z zmago na četrti tekmi finala končnice prvenstva lahko zagotovijo svoj že osmi naslov državnih prvakov, danes popoldne pa bo odigran tudi zadnji krog državnega nogometnega prvenstva, kjer Krčani, ki se bodo ob 16. uri na stadionu Matije Gubca pomerili s Celjem, ne bodo odločali o naslovu državnega prvaka, bi si pa z zmago zagotovili končno sedmo mesto, kar bi bila njihova najvišja uvrstitev v prvi ligi, o naslovu prvaka pa se bo odločalo v Domžalah, kjer bo gostovala vodilna Olimpija, ki mora za nov naslov prvakov, če bo Maribor doma premagal Gorico, osvojiti vsaj točko.

V Novem mestu že nestrpno pričakujejo drevišnji četrti finalni obračun z Olimpijo. Oba trenerja se dobro zavedata, da kljub vodstvu Krke z 2:1 in njeni prednosti domačega terena na četrti tekmi ni še nič odločenega. Simon Petrov, trener Krke, je pred tekmo povedal: "Čeprav vodimo z 2:1 v zmagah, nismo naredili še čisto nič. Potrebuijemo še eno zmago in ključ do nje bo povsem enak, kot na drugem polčasu v Novem mestu in prvem v Ljubljani. Čvrsta, nepopustljiva igra v obrambi in velika borbenost. Verjamem, da bo dvorana tokrat povsem polna, saj nam bo bučna podpora publike še kako prav prišla," Zoran Martić, trener Petrola Olimpije, pa dodaja: "Ni še konec finalne serije. Četrto srečanje v Novem mestu moramo začeti drugače kot zadnje v Ljubljani. Predvsem moramo odigrati bolj agresivno in čvrsto."

A še bolj kot to, kaj mislita trenerja, je pomembno, kaj se dogaja v glavah njunih košarkarjev. Krkini košarkarji so v zaletu, na zadnji tekmi so povsem nadigrali tekmece, kar jim je vsekakor dvignilo samozavest, bati se je le, da se bodo prepustili evforiji. Po drugi strani so Ljubljančani po presenetljivo hudem porazu po petkovi tekmi v Ljubljani precej na tleh, a lahko se zgodi, da jih je prav ta poraz streznil, in bodo zaradi tega drevi v Novem mestu še bolj nevarni. Tekma se bo v športni dvorani Leona Štuklja začela ob 20. uri.

I. Vidmar