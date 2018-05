Nova cvičkova princesa je Ana Pavlin

27.5.2018 | 10:30

Ana Pavlin, nova cvičkova princesa, prejema krono iz rok Mirana Juraka, predsednika ZDVD, ter dosedanje cvičkove princese Dragice Ribič. (Foto: Jani Pavlin)

Šentjernej - Potem ko sta že znana letošnji novi kralj cvička Jernej Martinčič in novi ambasador cvička Janez Pavlin, ki so ju slovesno razglasili v petek zvečer, so sinoči na prireditvenem prostoru v Šentjerneju slovesno oznanili tudi novo, 20. cvičkovo princeso. To je postala 22-letna Ana Pavlin s Pahe pri Otočcu. Bila je edina kandidatka, ki je izpolnjevala vse pogoje.

Dijakinja 3. letnika Ekonomske fakultete v Ljubljani, smer turizem, je članica Društva vinogradnikov Grčevje. Kot pravi, je za cvičkovo princeso kandidirala, da bi lahko še bolj pripomogla k promociji cvička, svojega društva in vinske gorice Grčevje, za katero verjame, da je najlepša na svetu.

Obiskovalci Cvičkove kuhne.

20. cvičkovi princesi je vinogradništvo blizu že od malih nog. Vedno je pomagala pri različnih delih v vinogradu, zadnja leta očetu pomaga tudi pri kletarjenju. Doma imajo nekaj manj kot tri tisoč trt. Poleg cvička pridelujejo kot samostojno vino tudi zeleni silvanec, laški rizling, dišeči traminec, portugalko, modro frankinjo, žametovko in ekološko sorto regent. Lani in predlani je prejela zlato priznanje na Tednu cvička za vino dišeči traminec, a Ana je vešča tudi v gospodinjstvu. Tako je lani npr. na državni razstavi kruha v Beli Cerkvi prejela zlato priznanje za ajdov kruh z orehi.

Za vsak okus nekaj.

Doma imajo Matjaževo domačijo, kjer sprejemajo domače in tuje skupine. V uro in pol dolgem programu gostom prezentirajo multivizijo Zgodba o cvičku in v njej prikažejo zgodovino vina, vinsko posodo, vse tri vinorodne dežele, vinske zavetnike in pridelavo cvička od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Gostje potem tudi degustirajo osnovne sestavine cvička: dolenjsko belo, modro frankinjo in žametovko. Na koncu jim vedno predstavijo aktualnega kralja cvička.

V Cvičkovi kuhni je užival celo gospodarski minister

V vinski gorici Grčevje imajo tudi tri tradicionalne zidanice, v katerih sprejemajo pretežno tuje goste, ki so navdušeni nad lepotami naših vinskih goric, Dolenjsko, nad cvičkom in nad našo gostoljubnostjo.

CVIČKOVA KUHNA ZAŽIVELA

Na sejmu je bila na ogled vinogradniška oprema, traktorski priključki itd.

Sicer pa je bilo včeraj pestro tudi ostalo dogajanje na cvičkariji. Dopoldne so mnogi odšli na Šentjernejski sejem z razstavo specialne vinogradniške tehnike, si ogledali cvičkov nogometni turnir, zelo dobro pa je bila obiskana tudi novost letošnjega 46. Tedna cvička, cvičkova kuhna v družbi dolenjskih vinarjev, kjer se je dobro jedlo in pilo. Obiskovalci so lahko uživali v visoki kulinariki prepoznavnih slovenskih kuharjev med okušanjem različnih avtohtonih vrst vina.

Tridnevno bogato dogajanje ob letošnjem 46. Tednu cvička se danes zaključuje. Po 13. uri bodo na prireditvenem prostoru nastopile domače glasbene in pevske skupine, ob 14. uri bodo na hipodromu kasaške dirke, ob 17. uri pa bodo podelili priznanja za najbolje ocenjena vina.

Besedilo in foto: L. Markelj

