FOTO: Prvi Meški dan že kliče po ponovitvi

27.5.2018 | 15:00

Zvonka Mehak Jakopin in Vilma Bajt, soorganizatorki iz kluba Mestnih kvačkaric.

"Sicer sem rojena Novomeščanka, a že vrsto let živim in ustvarjam v Ljubljani. To je moj hobi, na art marketu v Novem mestu sem prvič in upam, da ne zadnjič," je povedala Urška Juršič, ki ustvarja pod umetniškim imenom UriKuri.

Polstene oz. filcane izdelke so predstavile ustvarjalke iz Krajinskega parka Klopa in tudi iz Mozirja.

Novo mesto - Klub Mestnih kvačkaric, ki v Novem mestu deluje tri leta, je včeraj na Muzejskih vrtovih priredil prvi Meški dan. »Ideja je bila, da predstavimo naše delo, naše kvačkane izdelke in hkrati, da povabimo druge ustvarjalce, ki se ukvarjajo z različnim ročnim delom, da se predstavijo, da skupaj pokažemo vse, kar znamo. Ob Evropskem letu kulturne dediščine smo to naredili v sodelovanju z Dolenjskim muzejem in predstavili našo nesnovno dediščino, ki jo prenašamo na mlajše rodove,« je zamisel predstavila Zvonka Mehak Jakopin, mestna kvačkarica, ki si je vse skupaj zamislila z Vilmo Bajt, prav tako iz kluba Mestnih kvačkaric, hitro pa so našle skupni jezik tudi z muzejem.

Na njihovo povabilo se je odzvalo 15 razstavljavcev, večinoma iz lokalnega okolja a tudi iz Bele krajine in od drugod. »Na ogled je veliko nakita, tudi kvačkanega, pa izdelkov iz lesa, tekstilnih izdelkov, tu je še keramika, ki je bila v tem prostoru vedno močna, imamo ponudnika volne, kar me potrebujemo pri sovjem delu, pa umetnico akvarelov, ki jih aplicira na majice, lončke ipd., imamo filcane izdelke, ki jih predstavljajo iz KP Kolpa in Mozirja … 15 res zanimivih stojnic,« je še orisala dogajanje, ki so ga popestrile z dopoldanskimi in popoldanskimi ustvarjalnimi delavnicami.

»Dopoldanski odzivi so bili zelo spodbudni, vsem je všeč tudi ta prostor Muzejskih vrtov. Bile smo kar presenečene nad odzivom pri delavnici kvačkanja in delavnici sitotiska v izvedbi muzeja, kjer so nastale čudovite majice. Kvačkali so sicer odrasli in otroci, v glavnem so bili vsi začetniki, bilo je lepo vzdušje,« je povedala po izvedbi dopoldanskih delavnic.

O dogodku bomo poročali tudi v tiskani izdaji Dolenjskega lista, sicer pa so bile gostiteljice enotne, da bodo Meški dan še kdaj ponovile.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija