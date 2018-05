V Noči skladateljev tudi Metliška črnina za čelo

27.5.2018 | 18:00

Karmen Pečar in Tomaž Burkat (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - S koncertom nagrajencev pevskega tekmovanja se je sinoči v prireditvenem atriju knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu končal glasbeni festival Sem glasba sem mesto, ki se je v ponedeljek začel s koncertom dublinskega kitarskega kvarteta, v sredo nadaljeval z odmevnim koncertom Balanescu godalnega kvarteta in svojevrsten višek doživel v petek s koncertom Noč skladateljev v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, kjer so violistka Maja Rome, čelistka Karmen Pečar, violinist Andrej Kopač in kontrabasist Gašper Livk predstavili nova dela osmih slovenskih skladateljev - Petre Strahovnik, Urške Pompe, Vladimirja Batiste, Andreja Makorja, Črta Sojarja Voglarja, Nenada Firšta, Tomaža Sveteta in domačina Tomaža Burkata.

Vsa dela so bila tokrat napisana za solistične inštrumente, namenjena pa godalom. Tomaž Burkat je tokrat za Noč skladateljev napisal skladbo Cellos solos, ki jo je izvedla izjemna čelistka Karmen Pečar. Skladba Cellos solos je tridelna. Kot je zapisal o njej Tomaž Burkat, je prvi del uvod in podajanje osnovne glasbene materije, drugi je razširjen razvoj že znanega in tretji predvsem ritmični kontrast v hitrejšem triolskem načinu.

"Idejno gledano skladba živi, upam, z dvema motivoma, vzetima iz naše družinske glasbene zakladnice, s tem, da prvi motiv dominira tako po kvantiteti kot tudi po glasbeni moči," je o svoji skladbi povedal Tomaž Burkat, pozoren poslušalec, oborožen s poznavanjem opusa glasbene dediščine Tomaževega očeta Henčka, je tako v skladbi prepoznal tudi melodijo nekoč priljubljene narodnozabavne skladbe Metliška črnina, pri kateri je leta 1982 na snemanju s klarinetom kot šestnajstletni fantič sodeloval tudi Tomaž Burkat, ki je kasneje pri očetovem ansamblu igral tudi saksofon in klavirsko harmoniko.

I. Vidmar

