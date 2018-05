Krčani kljub porazu ostali na sedmem mestu

27.5.2018 | 19:45

Foto: Martin Metelko/arhiv M24

Krško - Nogometaši Krškega si v zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije doma z 0:1 izgubili s Celje, a so kljub temu osvojili končno sedmo mesto, saj je izgubil tudi Aluminij, ki bi jih še lahko prehitel. Tekma med Krškim in Celjem tako ni odločala o ničemer več. Krčani so si že pred tem priigrali obstanek v Prvi ligi Telekom Slovenije in s tem izpolnili osnovni cilj v letošnjem prvenstvu, Celjani pa so pred tako že pred tem zapravili možnost za četrto mesto, ki teoretično še vodi v evropsko ligo. So se pa izbranci Dušana Kosića od sezone poslovili z zasluženo zmago.

Celjani so zadeli že v peti minuti. Krčani so žogo zapravili s podajanjem v zadnji vrsti, do nje je prišel Janez Pišek, jo podal do Nina Pungarška, ta jo je z natančnim strelom poslal v gol.

V 11. minuti si je žogo za prosti strel nastavil Leo Ejup in z velike razdalje meril natančno, a premalo natančno, da bi ukanil Matjaža Rozmana, ki se je moral potruditi, da Krško ni izenačilo.

Celjani so bili v prvem polčasu boljši tekmec. V 35. minuti je s kakšnih 20 metrov poskusil Jucie Lupeta, a meril čez gol. V 37. minuti se je priložnost ponudila Mitji Lotriču, ki se je v kazenskem prostoru znašel osamljen, meril je dobro, a Žiga Frelih je bil na mestu. Po podaji iz kota nekaj trenutkov kasneje je zaključil Jure Travner, meril pa mimo.

V 41. minuti je bil na resni preizkušnji Rozman. Miljan Škrbić je zaključil lepo akcijo domačih, streljal je dobro, celjski vratar pa se je izkazal z obrambo. Rozman je v 45. minuti ustavil še strel rezervista Borisa Vidoviča, ki je vstopil le nekaj sekund prej.

V 58. minuti je Tilen Pečnik zapravil stoodstotno priložnost. Preigral je namreč Freliha, pred njim se je pokazal prazen gol, nogometaš Celja pa je zadel vratnico.

Nadaljevanje tekme ni več ponudilo velikega razburjenja, Celjani so bili nekoliko boljši, mreži pa se nista več zatresli.

Krško : Celje 0:1 (0:1)

Strelec: 0:1 Pungaršek (5.).

Krško: Frelih, Zakrajšek, Kovačič, Volarič, Jakolič (od 54. Nesher), Hing-Glover, Mujan (od 63. Mandić), Balić, Škrbič (od 44. Vidovič), Ejup, Vekič.

Celje: Rozman, Pečnik, Džinić, Travner, Zorko, Pišek, Cvek, Lotrič, Pungaršek (od 74. Predragović), Lupeta, Vizinger (od 81. Plaznik).

Rumena kartona: Mandić; Lupeta.

BDomžale : Olimpija 1:1 (0:0), Maribor : Gorica 2:0 (2:0), Ankaran Hrvatini : Aluminij 2:1 (2:0), Rudar : Triglav 0:1 (0:0)

Lestvica: 1. Olimpija 80, 2. Maribor 80, 3. Domžale 73, 4. Rudar Velenje 50, 5. Celje 50, 6. Gorica 47, 7. Krško 34, 8. Aluminij 33, 9. Triglav Kranj 28, 10. Ankaran Hrvatini 26.

I. V., STA