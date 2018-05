Počakati bo treba do torka

27.5.2018 | 23:15

Marko Jošilo je bil z 28 točkami, 5 skoki, 3 podajami in dvema blokadama najboljši igralec tekme. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po dolgem, res dolgem času je bila dvorana Leona Štuklja nocoj polna, polna kot v starih časih, ko so v evroligi v njej gostovali in izgubljali CSKA, Maccabi, Panathinaikos, Real ... Izjemna predstava Krkinih košarkarjev v petek v Hali Tivoli je prebudila košarkarsko Novo mesto, a izjemna publika in izvrstna igra novomeških košarkarjev, ki pa so v žaru borbe naredili tudi nekaj nepotrebnih napak, nista bila dovolj za zmago nad tokrat povsem drugačno Olimpijo, kot smo jo videli pred dvema dnevoma. Ljubljančani so bili tokrat boljši od Krke za deset točk (89:79), državnega prvaka pa bo tako določila torkova peta tekma finala v Stožicah.

Tokrat so tekmo bolje začeli Ljubljančani in povedli z 9:3, Novomeščani pa so jih s košem Zagorca ujeli pri osemnajsti točki in takoj zatem tudi povedli, ter tisočpetstoglavo občinstvo prvič spravili na noge. Drugo četrtino so novomeški košarkarji začeli s petimi točkami prednosti (26:21), sledil pa je novomeški točkovni mrk, ki so ga gostje izkoristili in z delnim izidom 17:2 sredi druge četrtine povedli za deset točk, le za točko manj pa so vodili ob polčasu.

Že po dobrih dveh minutah igre v tretji četrtini so se Novomeščani Olimpiji s košem in še prostim metom Dimca približali le na dve točki zaostanka in v 25. minuti s trojko Bratoža povedli s 54:51. Sledil je izenačen boj, v katerem so Ljubljančani postopoma prevzemali vajeti v svoje roke in v 33. minuti s trojko nekdanjega Krkinega mladinca Erjona Kastratija znova povedli za deset (75:65).

A Krkini košarkarji se niso predali. Čeprav so sredi zadnje četrtine izgubili Domna Bratoža, potem ko so sodniki spregledali grobo osebno napako nad njim in njegove proteste kaznovali z dvema tehničnima napakama, po katerih je moral v slačilnico, so se Ljubljančanom s košem Marinellija takoj zatem znova približali na štiri točke zaostanka, a novega preobrata jim ni uspelo narediti, saj so v zadnjih petih minutah dosegli vsega pet točk.

Krka : Petrol Olimpija 79:89 (23:21, 40:49, 63:66).

Krka: Marinelli 16 (4:6), Osolnik 2, Bratož 8 (2:2), Cinac 8, Dimec 5 (1:1), Đapa 4 (1:4), Jošilo 28 (6:7), Zagorac 4, Kovačevič 3, Fifolt 1 (1:2).

Petrol Olimpija: Kastrati 6 (1:1), Radulović 2, Oliver 8 (1:1), Špan 16 (3:5), Bubnić 3 (1:2), Morgan 24 (12:15), D. Lorbek 4 (4:4), Hrovat 17 (2:2), McCarron 9 (3:4).

Prosti meti: Krka 15:22, Petrol Olimpija 27:34.

Met za tri točke: Krka 10:25 (Marinelli 2, Bratož 2, Cinac 2, Jošilo 2, Kovačevič, Đapa), Petrol Olimpija 10:25 (Špan 3, Hrovat 3, McCarron 2, Kastrati, Oliver).

Osebne napake: Krka 29, Petrol Olimpija 26.

Pet osebnih: Bratož (35.)

I. Vidmar

