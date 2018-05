Padec za vrati kopalnice; trčila kolesar in avto

28.5.2018 | 07:00

Včeraj ob 16.02 uri sta v Sobračah v občini Ivančna Gorica trčila kolesar in osebno vozilo. Gasilci PGD Sobrače in Stična so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč poškodovanemu kolesarju, odklopili akumulator na vozilu in pomagali reševalcem ZD Ivančna gorica pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila, s katerim je bil prepeljan v UKC Ljubljana.

Padec za vrati kopalnice

Davi ob 5.16 so na Cesti na Dobravo v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem pri dostopu do obolele osebe, ki se je zgrudila za vrati kopalnice. Reševalci NMP Sevnica so osebo oskrbeli in prepeljali v SB Celje.

Nesreča pri delu

Sinoči ob 20.16 uri se je na Drožanju, občina Sevnica, občan poškodoval pri delu. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so poškodovanemu nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 19.12 so iz ZD Trebnje zaprosili za pomoč prvih posredovalcev na Mirni. Ti so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oskrbi obolele osebe, odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Avto s ceste

Ob 19.22 je v Jablanici, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem. Reševalci NMP Sevnica so voznico na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Celje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE;

- od 7:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠJE PRI GABROVKI na izvodu 2. OB CESTI DESNO V DOLINO;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA, izvod Guštin-Vivoda;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA, izvod Obrtni dom.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO na izvodu SEČJE SELO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEMBERK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Golnik Senovo med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Gruda Globoko med 7.45 in 14. uro.

M. K.