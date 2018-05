Domači dolenjski štruklji so zakon!

28.5.2018 | 11:00

Mirnopeške gospodinje pri pripravi štrukljev s cvrtjem. V Mirni Peči je že tradicionalno državno tekmovanje v pripravi štrukljev, saj želijo, da se ta dobra in tradicionalna jed ohrani.

Škocjan - V osnovni šoli Frana Metelka je konec tedna potekala zanimiva delavnica priprave domačih štrukljev v okviru projekta Dobrote Dolenjske, h kateremu je pristopila občina Škocjan.

Štruklji iz ajdove moke in s skutinim nadevom - delo škocjanskih gospodinj.

Tri ekipe aktivov kmečkih žena - iz Društva podeželskih žena Mirna Peč, Društva podeželskih žena Bučka in Društva podeželskih žena Škocjan - in ekipa OŠ Frana Metelka Škocjan s kuharjem Janezom Turkom so pripravljale domače štruklje pod vodstvom priznanega kuharskega mojstra Roberta Gregorčiča. Štruklji so bili kuhani in pečeni, ter najrazličnejših vrst: ajdovi s skutinim nadevom, klasični s pregreto smetano in skuto, z jajčnim cvrtjem, mogoče je bilo okusiti celo štruklje s fižolovim nadevom.

Robert Gregorič, Marjanca Trščinar Antić in Barbara Jerovšek.

»Ženske so se neverjetno izkazale. Prinesle so svoje recepte za štruklje, nekatere še od svojih prednikov, kar pomeni, da izhajajo iz tradicije. Tudi pri nadevih so bile zelo kreativne. Naše gospodinje skratka vedo, kaj je to kvaliteta, prinesle so svoje sestavine, svojo domačo skuto, pregreto smetano, fižol, in res so pripravile odlične štruklje,« je povedal kuharski mojster Robert Gregorčič, ki pravi, da se na takih delavnicah tudi sam veliko nauči. Vesel je, da so štruklji vse pogosteje na naših jedilnikih. Za pripravo pa si je potrebno vzeti kar kako uro in pol. Kot je dejal Gregorčič, pa ga najbolj veseli, da ta znanja prehajajo tudi na mlajši rod, zato je še posebej pohvalil ekipo osnovnošolcev. Na koncu delavnice, je bila tudi pokušina za obiskovalcem, vse ekipe so dobile priznanja.

Za kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Frana Metelka Škocjan in otroška folklorna skupina Plamen.

Ekipa škocjanskih osnovnošolk in Janez Turk.

Kot pravi organizatorka dogodka Marjanca Trščinar Antić, je namen promocija projekta Dobrote Dolenjske, ohranjanje domačih jedi, vnašanje tradicionalne kuhinje v domače jedilnike, ohranjanje ljudskega izročila in kulinaričnih posebnosti kraja ter spodbujanje ljudi k pridelavi in uporabi lokalnih pridelkov.

Strokovne delavnice

Zato so veseli, da je tudi očina pristopila k projektu Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov (krajše Dobrote Dolenjske), ki ga podpira tudi EU, Evropski sklad za regionalni razvoj. Dobrote Dolenjske so kolektivna blagovna znamka. Ta ponuja domače in lokalno pridelane in predelane proizvode ter tudi lokalne storitve z območja Dolenjske. Izdelki in storitve s certifikatom Dobrote Dolenjske potrošniku zagotavljajo najkakovostnejše lokalne proizvode in storitve.

Na stojnicah so se predstavila društva, mogoče je bilo kupiti izelke iz že bogate ponudbe blagovne znamke Dobrote Dolenjske.

Kot pravi vodja projekta iz Zavoda za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline Barbara Jerovšek, želijo nadgraditi, razviti in promovirati obstoječo kolektivno blagovno znamko ter vzpostaviti mrežo lokalnih ponudnikov za skupen nastop na trgu. Zato junija pripravljajo sedem strokovnih delavnic za spodbujanje kreativnosti: tri na temo pridelkov in prehranskih izdelkov in jedi ter po eno na temo rokodelskih izdelkov, turističnih produktov in doživljajskih vodenj, nastanitvenih kapacitet in turističnih prireditev. Prva bo že 4. junija v Mirni Peči in v Šentrupertu, ter 6. junija v Škocjanu.

»V medsebojni povezanosti, soustvarjalnosti in s skupno promocijo bomo Dolenjci še bolj prodorni in cenjeni,« pravi Jerovškova, ki v projektu vidi novo priložnost za turizem, odpiranje novih delovnih mest na podeželju, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija