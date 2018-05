V parku bo tudi pumptrack

Uradno odprtje balinišča bo 30. junija, ko bo ŠD Breza zaznamovalo 20-letnico delovanja. (Foto: R. N.)

Straža - V športnem parku Breza nameravajo odpreti štiristezno balinišče. Dela te dni zaključujejo, uradno odprtje pa bo zadnjo junijsko soboto, ko bo tamkajšnje športno društvo zaznamovalo 20-letnico delovanja.

Že lani so za omenjeno balinišče uredili tampon, po zimi pa nadaljevali z asfaltno podlago in nasutjem mivke oz. peska. »Sočasno s tem projektom smo zgradili še kanalizacijo do samega športnega parka, saj bomo ob balinišču postavili sanitarni kontejner, kjer bo tudi del garderob. Urejamo še okolico in pred baliniščem tudi parkirišče,« je o trenutnem dogajanju povedal župan občine Straža Dušan Krštinc. Za omenjeno kanalizacijo so namenili 40 tisočakov z davkom, za balinišče pa 15 tisočakov.

»Pripravljamo pa tudi teren za postavitev pumptrack steze, za kar so dali pobudo mladi, ki so prišli do mene na sestanek. V prvem koraku bo steza verjetno brez asfalta, kasneje pa bomo videli, kako bo,« je o razvoju omenjenega parka še dodal župan. Uradno odprtje balinišča bo 30. junija, ko bo ŠD Breza, ki tudi upravlja z omenjenim parkom, zaznamovalo 20-letnico delovanja. Sicer pa bodo tisti konec tedna potekali t. i. dnevi na Krki, ki bodo ponudili koncert, ustvarjalne delavnice, izposojo čolnov in drugih plovil ter spust, o čemer bomo še poročali.

Organika So dali pobudo mladi ja... isti pumptrack kjer si v nm vsak teden nekdo nekaj zlomi. Ključnica, roka, zapestje...