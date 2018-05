Zaradi prenove popolna zapora dela ulice

Skica z grafiko o spremenjeni prometni situaciji (Vir; Občina Črnomelj)

Črnomelj - Z občine Črnomelj so sporočili, da danes začenjajo s pripravljalnimi deli za rekonstrukcijo Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana ter arheološkimi izkopavanji, zato vse udeležence v prometu naprošajo naj bodo pozorni na spremenjen prometni režim in parkiranje v času rekonstrukcije. Popolna zapora bo na delu Ulice Lojzeta Fabjana, in sicer od semaforja do Primožičeve hiše, kjer poteka prva etapa arheoloških izkopavanj.

Stanovalcem z dovolilnicami, ki parkirajo na svojih dvoriščih ali garaži, bo omogočen dostop po Ulici Mirana Jarca vse do cerkve Sv. Duha, zato bo po Ulici Mirana Jarca urejen dvosmerni promet, parkiranje pa ne bo več možno. Za stanovalce ulice bodo zagotovili nadomestna parkirna mesta na obstoječem parkirišču pri cerkvi sv. Petra.

Ob napredovanju arheoloških raziskav in posledično z dodatnimi zaporami ceste bodo pravočasno obvestili, so zapisali v poročilu za javnost in dodali, da prosimo za razumevanje in potrpežljivost, saj brez zapor in oviranja prometa v ulici ne morejo izvesti rekonstrukcije.

M. Ž.