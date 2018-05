Ob jubileju podelili gasilska priznanja

28.5.2018 | 13:15

Prejemniki odlikovanja Gasilske zveze Slovenija.

Predsednik žužemberški gasilcev Mihael Filipič

Predsednik Gasilske zveze Slovenija Janko Cerkvenik

Žužemberk - Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk je pripravilo slavnostno sejo, saj je včeraj minilo natanko 130 let od ustanovitve društva, ob tej priložnosti pa so podelili tudi številna priznanja.

Začetki društva tako segajo v leto 1888. 130 let ni tako kratek čas, pravi sedanji predsednik društva Mihael Filipič in dodaja, da se je do danes zamenjalo kar nekaj generacij. »Ene so bile bolj uspešne, druge manj. Mislim, da se je vseskozi povečevalo zavedanje o pomenu gasilstva, ki je danes na kar visoki stopnji.«

Žužemberško društvo je osrednje gasilsko društvo v občini, ki po besedah predsednika društva sodi v tretjo kategorijo. Pred dvema letoma so bili preko Uprave RS za zaščito in reševanje vključeni v nabor gasilskih enot širšega pomena in sicer kot dodatna enota za izvajanje tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu za še hitrejše posredovanje ob nesrečah, ki se zgodijo na območju občine Žužemberk.

Danes društvo šteje 188 članov, od tega je usposobljenih operativcev okoli 40. »Društvo je sorazmerno zelo dobro opremljeno, ker smo zelo veliko denarja vlagali v tehnično opremo. V bodoče bomo še večji poudarek dali izobraževanju naših gasilcev in medse želimo pritegniti čim več mladih,« pravi Filipič, ki ne skriva želje, da bi v prihodnjih letih povečali tudi gasilki dom. »Vendar ne na tem mestu, razmišljat bo potrebno o novogradnji, s tem pa bi lahko potem povečali tudi tehnično zmogljivost,« dodaja.

Slovesnosti ob visokem jubileju so se udeležili številni gostje, med drugim tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, predsednik Regijskega sveta Dolenjske regije Janez Bregant, poveljnik Regijskega sveta Dolenjske regije Martin Lužar, podpredsednik gasilske zveze Novo mesto Franc Anderlič, poveljnik Gasilske zveze Novo mesto Andrej Grgovič in še nekateri. Cerkvenik je podaril, kako pomembna je povezanost gasilcev z okoljem, v katerem delujejo, izpostavil pa tudi dobro medgeneracijsko sodelovanje znotraj društev. »Vsega tega je v Žužemberku sedaj v izobilju,« je pohvalil žužemberške gasilce. Nekoliko se je dotaknil tudi predvidene gradnje regijskega poligona za usposabljanje gasilcev iz dolenjske in belokranjske regije. »Projekt, ki se ga bomo lotili smelo, upam, da bo čez štiri leta ali morda že prej, ugledal luč sveta.« Župan Franc Škufca je v svojem nagovoru dejal, da občina podpira delovanje vseh sedmih društev v občini in tako bo tudi v prihodnje.

Podelili so številne zahvale društva in tudi priznanja Gasilske zveze Novo mesto po stopnjah pa tudi odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. Gasilsko odlikovanje tretje stopnje je prejel Dušan Ožbolt, gasilsko odlikovanje druge stopnje Janez Struna, odlikovanje prve stopnje pa so prejeli Franc Škufca, Marko Zajec in Mihael Filipič. Podelili so tudi gasilsko plamenico druge stopnje, ki sta jo prejela Jože Mrvar in Boris Sajevic, gasilsko odlikovanje za posebne zasluge pa je šlo v roke Slavku Struni.

Žužemberški gasilci sredi julija pripravljajo še eno slovesnost. Takrat bodo namreč prevzeli novo gasilsko vozilo za tehnično reševanje.

Besedilo in fotografije: R. N.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni kunilingus Bravo gasilci iz Žužemberka in navsezadnje gasilci iz cele Slovenije! Naš ponos!