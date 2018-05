Zadnjo majsko nedeljo so jo mahnili na Grm

28.5.2018 | 17:00

Skupina Nedeljsko druženje na prostoru za avtodome Stara vrtnarija Grm (Foto: B. D. G.)

Novo mesto - Skupina Nedeljsko druženje, ki deluje v okviru razvejanega Društva upokojencev Krka, se je v okviru svojih rednih nedeljskih potepanj včeraj podala na novomeški Grm. Tu je kakih dvajset udeležencev spoznalo postajališče za avtodome (camper stop) Stara vrtnarija Grm, obiskalo grmski grad in si ogledalo Mordaxovo kapelo božjega groba.

Kot je dejala Jožica Škof, ki vodi skupino, si za nedeljske izlete izberejo točke, na kateri spoznavajo naravo, kulturne znamenitosti in lepote pa tudi kulinariko.

Na območju nekdanje stare vrtnarije v neposredni bližini gradu, kjer smo skupino srečali mi, so si udeleženci lahko ogledali in se seznanili s tem, kako deluje prostor za avtodome. Zgodovino vrtnarije ter potek naložbe in sedanjo dejavnost jim je predstavil Aljoša Vrbetič iz družinskega podjetja, ki je v sklopu novomeškega Hotela pri Belokranjcu leta 2015 uredilo PZA in ga tudi upravlja.

B. D. G.

